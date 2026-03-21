Son Mühür/ Osman Günden- Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Ramazan Bayramı’nın manevi iklimini İzmir’de gerçekleştirdiği anlamlı ziyaretlerle sürdürüyor. Bayramın ikinci gününde rotasını Ege’nin incisi İzmir’e çeviren Özel, siyasi yoğunluğunun ötesinde, kişisel tarihindeki en önemli figürlerden biriyle bir araya gelerek büyük bir vefa örneği sergiledi.

İlkokul öğretmenine duygulandıran ziyaret

Özgür Özel’in İzmir programındaki en dikkat çekici durak, ilkokul yıllarında üzerindeki emeğiyle hayatına yön veren öğretmeni Gülseren Hasyamanlar oldu. Özel, çocukluk yıllarının rehberi olan emekli öğretmenini kaldığı yaşlı bakımevinde ziyaret ederek elini öptü. Geçmiş yad edilip eski günlerin anıldığı bu buluşmada, CHP lideri öğretmenine olan minnet borcunu dile getirdi. Yaşlı bakımevi sakinleriyle de yakından ilgilenen Özel, bayramın paylaştıkça çoğalan bir sevgi olduğunu ifade ederek eğitim neferlerinin her zaman baş tacı edilmesi gerektiğini vurguladı.

Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay’a taziye ziyareti

Bayram sevincinin yanı sıra kederli anları da paylaşmayı ihmal etmeyen Özgür Özel, aynı gün içerisinde taziye ziyaretleri için de mesai harcadı. Yakın zamanda annesini kaybederek büyük bir üzüntü yaşayan Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay’ı ziyaret eden CHP Genel Başkanı, taziye dileklerini bizzat iletti. Günay ailesinin acısını paylaşan Özel, cenaze sonrası gerçekleşen bu buluşmada sabır ve başsağlığı temennisinde bulunarak, parti içi dayanışmanın sadece siyasi değil, insani bir boyutta da ne denli güçlü olduğunun mesajını verdi.

Siyasi gündemden insani temaslara bayram mesajı

İzmir’deki temasları boyunca vatandaşlarla da sık sık bir araya gelen Özgür Özel, bayramların küslüklerin bittiği ve kucaklaşmanın esas olduğu günler olduğunu hatırlattı. Hem öğretmenine gösterdiği saygı hem de acılı bir belediye başkanına verdiği destekle toplumun farklı kesimlerine dokunan Özel, bu bayram ziyaretleriyle liderlik profilinin insani yönünü bir kez daha ön plana çıkardı. İzmir’deki huzurevi sakinlerinden belediye çalışanlarına kadar geniş bir kitleyle bayramlaşan CHP lideri, kentten ayrılmadan önce birlik ve beraberlik mesajlarını yineledi.