Son Mühür/Merve Turan- Japon otomotiv devi Honda, 2021 yılında Türkiye’deki otomobil üretimini sonlandırmasının ardından, bu kez motosiklet üretimiyle Türkiye pazarına geri dönüyor. Şirket, motosiklet talebindeki hızlı artış ve yeni gümrük vergilerinin yarattığı maliyet baskısı nedeniyle yerli üretim kararı aldı.

Yeni gümrük vergileri yerli üretimi teşvik ediyor

Türkiye’de uygulamaya konulan yeni gümrük gözetim vergileri ile ithalat maliyetleri yüzde 400’e kadar yükselirken, Honda bu durumu yerli üretim fırsatına dönüştürmeyi hedefliyor. Şirket, Aliağa’da kurmayı planladığı fabrika için fizibilite çalışmalarını tamamladı ve resmi başvurularını Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na iletti.

ÇED onayı alındı

Honda Türkiye’nin yaptığı başvuru sonucu Bakanlık, proje için “ÇED olumlu” kararını verdi. Proje tanıtım dosyasına göre, fabrika İzmir’in Aliağa ilçesi, Çoraklar Mahallesi’nde, 100 bin metrekarelik bir alanda inşa edilecek.

Yıllık 204 bin 500 motosiklet üretim kapasitesi

Yeni tesiste öncelikli olarak PCX modeli üretilecek. Fabrikanın yıllık üretim kapasitesi 204 bin 500 motosiklet olarak planlanıyor. Yatırım kapsamında toplam 861 milyon TL bütçe ayrılırken, tesis faaliyete geçtiğinde yaklaşık 310 kişiye istihdam sağlanması öngörülüyor.

Organize Sanayi Bölgesinde yatırım

Fabrikanın kurulacağı alan, İzmir-Manisa Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı’nda “Organize Sanayi Bölgesi” olarak belirlenmiş durumda. Söz konusu parsel ise Anatolia Doğal Taş Seramik Şirketi’ne ait.