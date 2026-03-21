Son Mühür/ Merve Turan- AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, İzmir’in simgesi olan Kültürpark ve İzmir Enternasyonal Fuarı’nın (İEF) mevcut durumuna ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Fuarın tarihsel derinliğine ve İzmir halkının kolektif hafızasındaki yerine değinen Kaya, alanın bugünkü "heyecandan uzak" görüntüsünü eleştirerek, bu ruhun yeniden ayağa kaldırılmasının bir zorunluluk olduğunu ifade etti.

Cumhuriyetin ekonomik vitrininden ortak şehir hafızasına

Kaya, İzmir Fuarı’nın köklerinin 17 Şubat 1923’te Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün talimatıyla toplanan İzmir İktisat Kongresi’ne kadar uzandığını hatırlattı. 1934 yılında uluslararası bir kimlik kazanan ve 1936’dan itibaren Cumhuriyet’in dünyaya açılan ekonomik ve kültürel penceresi olan fuarın, sadece bir organizasyon değil, kuşaktan kuşağa aktarılan yaşayan bir duygu olduğunu belirtti. İzmir’in ortak belleğinin bu alanda şekillendiğini vurgulayan Kaya, fuarın tarihsel misyonunun önemine dikkat çekti.

"İlklerimizi yaşadığımız o ruh maalesef eksik"

İzmirlilerin fuar ile kurduğu duygusal bağın altını çizen Mahmut Atilla Kaya, geçmişin unutulmaz anılarını şu sözlerle yad etti: "Hepimizin kalbinde 'ilklerimizi nerede yaşadık?' sorusunun cevabı orasıdır. Dönme dolaptan şehre bakarken kurulan hayaller, Kamikaze ve Uçan Halı heyecanı, Alman pavyonundaki rüyalarımızı süsleyen spor arabalar... Tariş standında içilen şıradan Göl Gazinosu’ndaki kuğulara kadar her detay İzmir’in ruhunu oluşturur." Kaya, teknolojiyle ilk temasın ve çocukça masumiyetin simgesi olan bu anıların, bugün yerini bir boşluğa bıraktığını ifade etti.

"Fuar sadece bir alan değil, İzmir’in kendisidir"

Mevcut tablonun İzmir’e yakışmadığını belirten Kaya, İzmir Fuarı’nın o eski görkemli buluşma duygusunu ve merak uyandıran havasını yitirdiğini savundu. Bu durumun bir kayıp olduğunu dile getiren AK Partili vekil, açıklamasını şu sitem dolu soruyla noktaladı: "Bu hafızayı yeniden ayağa kaldırmak, bu ruhu tekrar canlandırmak İzmir’in kendisine borcu değil mi?" Fuarın sadece fiziksel bir mekân olmadığını, doğrudan "İzmir" demek olduğunu hatırlatan Kaya, yetkilileri bu köklü mirasa sahip çıkmaya çağırdı.

