SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-İzmir Adliyesi’nde görev yapan, aynı zamanda sinema dünyasındaki başarılarıyla tanınan ödüllü senarist ve yönetmen Nedim Argan, son dönemde çığ gibi büyüyen "IBAN dolandırıcılığına" karşı ezber bozan bir projeye imza attı. Argan, yapay zekâ teknolojisini kullanarak hazırladığı kamu spotuyla vatandaşları uyardı: "İbanını kullandırma, hayatını karartma!"

Hem Adalet Çalışanı Hem Ödüllü Yönetmen

İzmir Adliyesi’nde Zabıt Katibi olarak görev yapan ve yargı camiasının yakından tanıdığı Nedim Argan, mesleki birikimini sanatsal yeteneğiyle birleştirerek toplumsal bir soruna parmak bastı. Daha önce pek çok ödüllü senaryo ve yönetmenlik çalışmasına imza atan Argan, bu kez dolandırıcıların yeni tuzağı olan "hesap kiralama" yöntemine karşı harekete geçti.

Yapay Zekâ ve Ünlü İsimler Bir Arada

Gelişen teknolojinin imkânlarından faydalanan Argan, kamu spotunun hazırlık sürecinde yapay zekâ teknolojisini kullandı. Görsel ve kurgusal derinliğiyle dikkat çeken çalışmaya, sanat dünyasından da destek gecikmedi. Sinema ve dizi oyuncuları Erol Öztürk ile Yücel Yüce, etkileyici seslendirmeleriyle projeye hayat vererek dolandırıcılık tehlikesine karşı farkındalığı artırdı.

"Geleceğiniz Kararmasın"

Sosyal medya platformlarında kısa sürede büyük ilgi gören kamu spotunda, vatandaşların "komisyon" veya "yardım" adı altında IBAN bilgilerini başkalarına kullandırmasının ağır hukuki sonuçları işleniyor. Dolandırıcıların kara para aklama trafiğinde masum vatandaşların hesaplarını "aracı" olarak kullanması, birçok kişinin hapis cezası ve ağır tazminatlarla karşı karşıya kalmasına neden oluyor. Nedim Argan’ın hazırladığı spotta, "İbanını kullandırma, hayatını karartma" vurgusu yapılarak, dijital güvenliğin ve kişisel verilerin korunmasının hayati önem taşıdığı bir kez daha hatırlatılıyor.