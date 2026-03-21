İzmir’in Bergama ilçesinde bayramın getirdiği huzur ortamı, akrabalar arasında çıkan ve bıçaklı saldırıya dönüşen korkunç bir olayla gölgelendi.

Bölcek Mahallesi'nde meydana gelen olayda, bayram ziyareti vesilesiyle bir araya gelen aile üyeleri arasında başlayan sözlü münakaşa, kısa sürede geri dönülemez bir noktaya ulaştı. Alkolün de etkisiyle kontrolünü kaybettiği ileri sürülen 23 yaşındaki O.S., tartıştığı eniştesi Cemal Dinç’i (56) sokak ortasında bıçaklayarak ağır yaraladı.

Sokak ortasında gelen trajik ölüm

Olayın ayrıntılarına göre, ikamet ettikleri adresin yaklaşık 50 metre ilerisindeki yolda devam eden arbede, yerini kanlı bir saldırıya bıraktı. Çevrede bulunan vatandaşların panik içinde durumu yetkililere bildirmesi üzerine, olay yerine ivedilikle jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kanlar içinde kalan Cemal Dinç’e ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı. Acilen hastaneye kaldırılarak ameliyata alınan Dinç, doktorların yoğun çabalarına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Şüpheli suç aletiyle birlikte kıskıvrak yakalandı

Cinayetin ardından kaçma girişiminde bulunan kayınbirader O.S., jandarma ekiplerinin titiz takibi sonucunda kısa süre içerisinde yakalandı. Cinayette kullandığı bıçakla birlikte ele geçirilen zanlı, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Bayram günü yaşanan bu aile içi şiddet olayı mahalle sakinlerinde büyük bir şok yaratırken, adli makamlar olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

Soruşturma çok yönlü devam ediyor

Hayatını kaybeden 56 yaşındaki Cemal Dinç’in cenazesi otopsi işlemleri için morga kaldırılırken, jandarma ekipleri olay mahalli ve çevresinde detaylı incelemelerde bulundu. Görgü tanıklarının ifadeleri ve elde edilen deliller ışığında, tartışmanın asıl çıkış nedeni ve alkol faktörünün olayın seyrindeki etkisi araştırılıyor. Gözaltındaki zanlının işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

