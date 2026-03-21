Son Mühür / Erkan Doğan - İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Hakan Yıldız, İzmir kamuoyunda tartışmaları süren ‘Elektrik Fabrikası’ ve ‘Karşıyaka Stadı’ hakkında Son Mühür’e konuştu. Elektrik Fabrikası alanının dünyadaki örneklerinde olduğu gibi bir cazibe merkezine dönüştürüleceğini anlatan Yıldız, “Karşıyaka Stadında bizim açımızdan iş bitti, aksiyon almakta problemli olan İzmir Büyükşehir Belediyesi bütçesini hazırlasın” dedi.

Son Mühür Haber Müdürleri Erkan Doğan ve Yağmur Daştan’ın sunduğu Son Mühür TV’deki programa konuk alan İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Hakan Yıldız, kent gündemiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Elektrik Fabrikası tartışması…Atıl bir yer cazibe merkezi haline gelecek, doğru bir hamledir

Projesi başlamadan tartışmaları alevlenen Elektrik Fabrikası hakkındaki görüşünü ifade eden İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Hakan Yıldız, “Mecliste de ifade ettim. Bir kere eleştiri yapan kişinin karnesi önemli olacak. Kendi yapmadığım işi, sana ‘Niye yapmıyorsun’ deme hakkına sahip olmamam lazım. Elektrik Fabrikası 15 bin metrekare bir yer. 1989’a kadar faaliyetini sürdürmüş tescilli bir eser var. Kent bu konuyu uzun zamandır tartışıyor. Özelleştirme orada bir plan geliştirmiş. Büyükşehir Belediyesi Liman Arkası planları yaptığınız yere, 3 ve 3,5 emsal tanımı getirmişsiniz. Orada da devletin bir mülkiyeti var. Oradaki arsanın içinde sadece 4 bin 400 metrekare üç emsalli bir yerde ‘turizm ticareti’ tanımlaması var. İzmir’de turizmin gelişmesi için otel sayısının artması gerekiyor. Doğal olarak burası çok kıymetli bir nokta. Eski yapının yanına yeni yapı inşa ederek bir fonksiyon kazandırarak orayı bir cazibe merkezi haline getiriyorsunuz. Benzer bir yapı İngiltere’de var. Elektrik fabrikası dönüştürülmüş. Bugün o yapıyı 5-6 milyon kişi ziyaret eder hale gelmiş” dedi.

Bizim karnemiz icracı, sizin karneniz söylemci!

Elektrik Fabrikası’nın planları hakkındaki detayları da açıklayan Yıldız, “ Planın bir bölümünde özelleştirme idaresi, bir parsel oluşturuyor. Bu parseli değerli, satılabilir hale getiriyor. Parsel içindeki Elektrik Fabrikasını da kamu kullanımına açık olacak, bir kültürel tesis tanımı getiriyor. İçinde ‘opera, sinema, konferans, sergi salonları gibi fonksiyonlar’ yer alabilir deniyor. Diyebilirler ki siz yapacak mısınız? Çok uzağa gitme. Alsancak’taki Tekel binalarının yerine 22 bin metrekare kapalı bir alanda muazzam bir Kültür Sanat Merkezi yaptık mı, yaptık. Biz onu yaparken siz Opera’da temel atıyordunuz. Biz onu bitirdik, siz Opera’yı çukura çevirdiniz. Somut, yaptık mı yaptık. Aynı şekilde Bornova’daki Atatürk Kültür Merkezini yaptık mı yaptık. Burayı da yapıyor muyuz, yapacağız. Aynı şekilde İktisat Kongre Merkezi binasını sıfırdan kaldırıp inşa ettik mi, ettik. Demek ki bizim karnemiz icracı, sizin karneniz söylemci. Aradaki fark bu” diye konuştu.

Siz ‘Belediye hizmet alanını’ ticariye çevirdiniz! Bunu muhtelif bir çok yerde yaptınız! İzmir’i yıllarca tükete tükete tüketilmez hale getirdiler!

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Ege Üniversitesi Manisa kavşağının olduğu bölgede yer alan itfaiye tarafından kullanılan ‘Belediye Hizmet Alanı’nı plan tadilatı ile ticari alana çevirdiğine dikkat çeken Yıldız, “Siz Ege Üniversitesi kavşağının olduğu yerde itfaiyenin kullandığı ‘Belediye hizmet alanı’ olan yeri ticariye çevirdiniz mi, çevirdiniz. Bir emsali iki emsal yaptınız mı yaptınız. Bayraklı’daki pazar yerine aynı şekilde ticariye çevirdiniz mi çevirdiniz. Buca, Güzelbahçe, Konak Urla ve Foça gibi muhtelif bir çok yerde Büyükşehir Belediyesi’ne ait yerleri ticari fonksiyonlar kazandıracak plan değişikliği yaptınız mı yaptınız. Bunların Bornova dışındakilerin tamamına SGK’nın borcu ödensin diye biz oy birliği verdik. Sen kendi mallarında bir değerlendirme yapıp kamunun düzenleme ortaklık payından kaynaklı olarak kullanılacağı o lejantları sen ticari fonksiyonuna çeviriyorsun, sorun yok. Devlet bir alanın dört bir alanına, fonksiyonu destekleyecek bir otel olsun diye turizm lejant notu getirecek. Sonra sen davul zurna çalışıyorsun. Ben bu kentte 25 yıldır siyaset yapıyorum, yazıktır, günahtır. Çıkın başka eleştiri yapın. Deyin ki, ‘20 kat fazla olmuş” deyin, kurul kararı var. Üretici bir katkı koyun. Bu arkadaşlar üretmek üzerine değil, tüketmek üzerine yaşıyorlar. İzmir’i yıllarca tükete tükete tüketilmez hale getirdiler. Dünyada bu modelin çok güzel örnekleri var. Bu bir model. Ve doğru bir model. Siz bunu red etmeyi hainlik ve ihanet olarak görürüm” şeklinde konuştu.

Bizim açımızdan konu bitti ! İzmir Büyükşehir Belediyesi Karşıyaka Stadının Bütçesini Hazırlamaya Başlasın!

Karşıyakalıların ve İzmirlilerin yakından takip ettiği Karşıyaka Stadı projesi hakkında da bilgi veren Yıldız, şunları söyledi, “Karşıyaka Stadı ile ilgili Sayın Mehmet Kasapoğlu bakanımız da süreci yakından takip ediyorlar. Protokolde bir iki madde düzeltmesi var, bakanlık onları da yapıyor. Genelde yetki devri yapıldı, sadece son anlaşması kaldı. O da bugün yarın tamamlanır. Bizim açımızdan konu net, bitti. Sayın Kasapoğlu çok hassasiyetle yaklaşıyor, davranıyor. Kendisinin Cemil Bey ile de temasları da oldu. Arkadaşlar, Karşıyaka Stadının bütçesini bir an önce hazırlamaya başlasınlar. O da bir süreç alır onlar için. İncelemeler çok uzun sürmez tamamlanır. Süreç çok kısa zamanda tamamlanır. Bizim için Karşıyaka Stadı bizim gündemimizden çıkmış bir konudur. Artık konu Büyükşehir Belediyesi’nin gündeminde olan bir konudur. Şu an 2026 bütçesinde 100 milyonluk bir kaynak vardı. Bu kaynakla stat bitmez. Hangi kalemlerden nasıl kaynak akataracaklarını, nasıl aksiyon alacaklarını planlanmalı. Bu arkadaşlar aksiyon almakta da çok problemli. Bunu Mezarlıkbaşı’ndaki otoparkta da yaşadık. Vakıflardan bir buçuk yıl önce güçlendirme projesi yapacağım diye yetki alıyorsunuz. Bir buçuk yıl boyunca hiçbir güçlendirme çalışma yapmıyorsuz, sonra ‘vakıflar yapsın’ diyorsunuz”