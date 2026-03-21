Son Mühür/ Merve Turan- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Ramazan Bayramı’nın manevi atmosferini huzurevi sakinleriyle paylaştı.

Bayramın ikinci gününde Buca’da yer alan Sosyal Yaşam Kampüsü bünyesindeki Zübeyde Hanım Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret eden Başkan Tugay, yaşlılarla bir araya gelerek onlara moral aşıladı. Eşi Öznur Tugay ile birlikte gerçekleştirdiği ziyarette, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin üst düzey bürokratları ve sağlık yöneticileri de hazır bulundu. Çiçeklerle karşılanan Tugay çifti, huzurevi sakinlerinin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

"Bir evladınız olarak buradayım"

Huzurevindeki her katı titizlikle gezen ve yaşlıların bayramını tek tek tebrik eden Başkan Dr. Cemil Tugay, bu ziyareti resmi bir görevden ziyade bir aile buluşması olarak gördüğünü belirtti. İleri yaştaki yurttaşların ellerini öperek hayır dualarını alan Tugay, belediye başkanı kimliğinin ötesinde, onların bir evladı ve kardeşi olarak yanlarında olduğunu vurguladı. Samimi bir sohbet ortamında geçen buluşmada, huzurevi sakinlerinin taleplerini bizzat dinleyen Başkan Tugay, her bir bireyin sağlığının ve huzurunun kendileri için en kıymetli öncelik olduğunu ifade etti.

Huzurevi ücretlerinde "Sabit fiyat" müjdesi

Ziyaret sırasında en dikkat çekici anlardan biri de kampüs ücretleri üzerine yapılan görüşme oldu. Mevcut ekonomik şartlarda Sosyal Yaşam Kampüsü hizmet bedellerine zam yapılmamış olması nedeniyle duydukları memnuniyeti dile getiren huzurevi sakinlerine, Başkan Tugay’dan net bir söz geldi. Sosyal belediyecilik anlayışıyla hareket ettiklerini belirten Tugay, "Ben görevde olduğum sürece bu ücretlere herhangi bir zam yansıtılmayacak," diyerek huzurevi sakinlerine ekonomik güvence verdi. Bu açıklama, kampüs sakinleri tarafından büyük bir sevinç ve alkışla karşılandı.

Sakinlerden hizmet teşekkürü ve hatıra fotoğrafı

Sosyal Yaşam Kampüsü’nde sunulan bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinden son derece memnun olduklarını dile getiren huzurevi sakinleri, Başkan Tugay’a teşekkürlerini iletti. Yaşadıkları ortamın kalitesinden ve gördükleri ilgiden dolayı kendilerini şanslı hissettiklerini belirten yaşlılar, "İyi ki geldiniz, bizlere bayram sevincini yaşattınız," diyerek duygularını paylaştılar. Ziyaretin sonunda Tugay çifti, bu anlamlı günü ölümsüzleştirmek adına huzurevi sakinleriyle birlikte hatıra fotoğrafları çektirdi. Sosyal Hizmetler ve Eşrefpaşa Hastanesi yönetiminin de katılımıyla gerçekleşen organizasyon, bayramın birleştirici ruhunu kampüse taşıdı.