Son Mühür- Ünlü oyuncu Serkan Keskin, Kuruçeşme’de bir benzin istasyonunda objektiflere yansıdı. Habertürk’ün haberine göre; kısa süre önce oğlu Güneş’i kucağına alan Keskin, baba olmanın heyecanını yaşadığını söyledi.

“Her şey çok güzel, Güneş büyüyor”

Muhabirlerle ayaküstü sohbet eden Serkan Keskin, “Her şey çok güzel. 40’ı çıktı, büyüyor, iyiyiz. Meriç de çok iyi. Babalık hissiyatı da geldi. Güzel bir şey, anne kadar hızlı bağ kurulmasa da babayla da özel bir bağ oluyor.” dedi.

Basın mensuplarının “Kime benziyor?” sorusuna ise Keskin, “Kimisi bana benzetiyor, kimisi de Meriç’e benzetiyor.” cevabını verdi.

Meriç Aral’dan gündem olan gözaltı

Serkan Keskin’in eşi Meriç Aral, geçtiğimiz haftalarda yürütülen geniş çaplı bir uyuşturucu operasyonunda yanlışlıkla gözaltına alınmış, ifadesi alınırken ise emniyette süt pompası istemişti. Bu olay magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Test sonucu temiz çıktı

Operasyon kapsamında yapılan testlerin ardından Meriç Aral’ın sonuçlarının temiz çıktığı ve hiçbir suç unsuruna rastlanmadığı açıklanmıştı.