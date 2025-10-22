Son Mühür- Ünlü sunucu İlknur Özkuş’un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım, magazin gündeminde bomba etkisi yarattı.

Özkuş, oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ’un kız kardeşi Melisa Dilara Tatlıtuğ’un, eski eşinin sevgilisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle tutuklandığını ve cezaevine girdiğini iddia etmişti.

“Cezaevinden biri aradı” iddiası

Sosyal medya hesabından açıklama yapan İlknur Özkuş, Melisa Dilara Tatlıtuğ’un Hendek Cezaevi’nde bulunduğunu öne sürmüştü.

Özkuş, paylaşımında şu ifadeleri kullanmıştı: “Beni cezaevinden biri aradı ve Melisa Tatlıtuğ’un aynı koğuşta kaldığını belirtti.”

Aileye yakın kaynak: “Dün tahliye edildi”

İddiaların ardından Tatlıtuğ ailesine yakın bir kaynak, Melisa Dilara Tatlıtuğ’un kısa süreli bir tutukluluk yaşadığını doğrulamıştı. Aynı kaynak, ünlü oyuncunun kardeşinin dün itibarıyla tahliye edildiğini belirtti.

Avukatı: “Kısa süreli tutukluluk usule dayalıydı”

Gündemdeki iddiaların ardından Melisa Dilara Tatlıtuğ’un avukatı da yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, olayın iddia edildiği gibi bir “şiddet olayı” olmadığının altı çizildi:

“Müvekkilimiz Dilara Melisa Tatlıtuğ hakkında, bir süre önce yaşadığı sözlü bir tartışma sonrasında karşı tarafın şikayeti üzerine adli bir süreç başlatılmıştır.

Müvekkilimiz bu süreçte kendisine yapılan tebligatları takip edememesi nedeniyle yasal itiraz sürelerini kaçırmıştır.

Bu nedenle kanuni itiraz haklarını kullanamayan müvekkilimiz, usul hükümleri gereğince kısa süreli bir tutukluluk yaşamış ancak sonrasında serbest bırakılmıştır.”