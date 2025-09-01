Son Mühür / Merve Turan - İzmir Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü’nün verilerine göre, bu hafta İzmir ve çevresinde genel olarak az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak. Ancak perşembe ve cuma günleri sıcaklıklarda belirgin bir düşüş yaşanması bekleniyor.

Sıcaklıklarda düşüş bekleniyor

Meteoroloji yetkilileri, Ege Bölgesi'nin kuzey ve iç kesimlerinde hava sıcaklıklarının 1-3 derece azalacağını belirtirken, diğer bölgelerde önemli bir değişiklik olmayacağını açıkladı.

1 Eylül hava durumu

Bugün beklenen en yüksek hava sıcaklığı İzmir’de 34°C, Manisa’da 36°C, Aydın’da ise 37°C civarında olacak.

İzmir Hava Durumu

Rüzgar ve hava durumu

Rüzgar, kuzey ve kuzeydoğudan esecek. Güney kesimlerinde ise rüzgar kuzey ve kuzeybatı yönlerinden, orta kuvvette hissedilecek. Tüm merkezlerde hava açık ve az bulutlu olacak.

Salı - Çarşamba hava durumu

Salı: Az bulutlu ve açık hava hakim olacak. En düşük ve en yüksek sıcaklıklar: İzmir 22-34°C, Aydın 21-37°C, Manisa 24-35°C.

Çarşamba: Az bulutlu açık hava bekleniyor. Sıcaklıklar: İzmir 23-35°C, Aydın 23-36°C, Manisa 22-36°C.

İzmir ve çevresinde önümüzdeki günlerde havanın açık olması, yaz sezonunda planlanan dış mekan etkinlikleri için uygun koşullar sunuyor.