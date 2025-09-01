2. Lig Beyaz Grup’ta inişli çıkışlı bir başlangıç yapan Bucaspor 1928, Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur maçında İzmir Çoruhlu Futbol Kulübü’nü konuk edecek. Mücadele, Yeni Buca Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak.
Bucaspor 1928’in lig performansı
Bucaspor 1928, 2. Lig Beyaz Grup’ta sezonun ilk iki maçında deplasmanda Karaman FK ile 3-3 berabere kalmış, evinde Şanlıurfaspor’a 2-0 yenilmişti. Takım, kupada galibiyet hedefli sahaya çıkacak.
Türkiye Kupası 1. Tur formatı
Kupada tek eleme usulü uygulanacak. Maçın normal süresi berabere tamamlanırsa 15’er dakikalık iki uzatma devresi oynanacak. Eşitlik uzatmalarda da bozulmazsa kazanan seri penaltı atışlarıyla belirlenecek.
Maç detayları
-
Karşılaşma: Bucaspor 1928 – İzmir Çoruhlu FK
-
Yer: Yeni Buca Stadı
-
Saat: 19.00