Son Mühür- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından “yasaklı madde veya uyarıcı madde kullanmak” suçlamasıyla başlatılan soruşturma kapsamında, aralarında ünlü isimlerin de bulunduğu 19 kişi ifadeye çağrıldı.

Ünlü isimler Jandarma Komutanlığı’nda ifade verdi

Soruşturma kapsamında; İrem Derici, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Hadise Açıkgöz, Berrak Tüzünataç, Duygu Özaslan, Demet Evgar, Meriç Aral, Özge Özpirinçci, Mert Yazıcıoğlu, Feyza Altun, Derin Talu, Deren Talu, Ziynet Sali, Birce Akalay, Dilan Polat, Engin Polat, Metin Akdülger ve Ceren Moray’ın isimleri dosyada yer aldı.

Şüpheliler, ifadelerinin alınması ve kan örneklerinin verilmesi için İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.

Serkan Keskin’in eşi oyuncu Meriç Aral da listede

Listede dikkat çeken isimlerden biri de oyuncu Meriç Aral oldu. Ünlü oyuncunun, “Leyla ile Mecnun” dizisinden tanınan Serkan Keskin’in oyuncu eşi olması kamuoyunun ilgisini artırdı. Aral’ın da diğer isimler gibi ifade vereceği ve kan örneği alınacağı öğrenildi.

Yeni doğum yapan Aral’dan ‘Süt Pompası’ talebi

Gazeteci Emrullah Erdinç’in haberine göre; Eylül ayında doğum yapan Meriç Aral, jandarma merkezinde bebeğini besleyebilmek için süt pompası talebinde bulundu. Aral’ın ifadesinin henüz alınmadığı, işlemlerin devam ettiği bildirildi.