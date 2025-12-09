Son Mühür / Erkan Doğan - Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof.Dr. Yaprak Üstün’ün Bayraklı Şehir Hastanesi’ne başhekim olduğu bildirildi. Sağlık Bakanlığı kaynakları, “Sayın Üstün, başhekimlik için sözleşme imzaladı” dedi.

Prof.Dr. Bülent Çalık'ın da ismi geçiyordu

Bayraklı Şehir Hastanesi Başhekimi Prof.Dr. Orhan Gökalp’ın görev süresi 14 Aralık’ta dolarken, yerine Ankara’dan Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof.Dr. Yaprak Üstün’ün geleceği konuşuluyor. Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof.Dr. Gökalp’ın görevi bırakacağı haberleri üzerine İzmir’in en büyük hastanesi olan Bayraklı Şehir Hastanesi Başhekimliği’ne kimin geçeceği merak konusuydu. Sağlık kulislerinde dolaşan haberlere göre Prof.Dr. Yaprak Üstün’ün Bayraklı Şehir Hastanesi Başhekimliği için Sağlık Bakanlığı ile sözleşme imzaladığı öğrenildi. İzmir’de İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof.Dr. Bülent Çalık’ın da ismi geçiyordu.

Prof.Dr. Yaprak Üstün kimdir

Tıp eğitimini Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinde tamamlayan Üstün, kadın hastalıkları ve doğum alanındaki uzmanlık eğitimini Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinde tamamlandı. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde yardımcı doçent, 2003-2009 yılları arasında ise Malatya İnönü Üniversitesinde görev yaptı. 2009-2013 yılları arasında Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde şef yardımcısı olarak görev alan Üstün, 2013-2015 yılları arasında Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümünde anabilim dalı başkanı olarak çalıştı. 2007 yılında İnönü Üniversitesi’nde doçentlik, 2013 yılında Bozok Üniversitesi’nde profesör unvanını alan Üstün, 2010 yılında, Londra Kings College’da Prof. Kypros Nicolaides’in direktörlüğündeki Harris Birthright Research Centre for Fetal Medicine’de gözlemci olarak görev aldı. Halen Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Kadın ve Üreme Sağlığı Daire Başkanlığı Anne Ölümleri Ön İnceleme Komisyon Başkanı ve Merkez İnceleme Komisyon üyesid olan Üstün, birçok bilimsel komitede görev alıyor.