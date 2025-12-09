Son Mühür/ Atakan Başpehlivan- Emine Kulak- İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraki olan İZBETON’a yönelik başlatılan ve kooperatiflerdeki usulsüzlük iddialarını konu alan davanın üçüncü duruşması başlıyor. Sanıkların yargılamalarına, Aliağa Şakran Cezaevi Kampüsü içerisinde bulunan duruşma salonunda devam edilecek. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 1 Temmuz’da başlattığı soruşturma neticesinde açılan davada, Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in de aralarında bulunduğu üçü tutuklu 65 sanık yeniden savunmalarını gerçekleştirecek.

Duruşma yeri ve savunmalar

İzmir 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın kritik üçüncü duruşması, güvenlik ve kapasite nedenleriyle Aliağa Şakran Cezaevi Kampüsü'ne taşınan salonda yapılacak. Duruşma, sanıkların ifadelerinin alınmasıyla başlayacak ve daha önceki duruşmalarda savunma yapma fırsatı bulamayan veya ek savunma yapmak isteyen sanıkların beyanlarına sahne olacak. Bu duruşmanın, dosyanın ilerleyişi açısından önemli adımlara sahne olması bekleniyor.

Üç tutuklu sanık kaldı

Davanın İzmir Adliyesi'nde görülen ikinci duruşmasında Mahkeme heyeti önemli ara kararlar almıştı. İkinci duruşma sonucunda;

Hüseyin Şimşek ve Cihangir Lübiç'in tahliyesine hükmedilmişti.

Şenol Aslanoğlu, konutu terk etmeme şartını içeren adli kontrol tedbiriyle tahliye edilmişti.

Öte yandan, eski Başkan Tunç Soyer’in de aralarında bulunduğu diğer tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmişti.

İfade veren tüm tutuksuz sanıklar hakkındaki adli kontrol şartı ise kaldırılmıştı.

Bu kararların ardından davada tutuklu yargılanan sanık sayısı üçe inmiş durumda.

Özçelik hakkında zorla getirilme talebi

İkinci duruşmada Cumhuriyet Savcısı tarafından sunulan mütalaada, dosyada ismi geçen sanıklardan Ayşe Arzu Özçelik hakkında mahkemeye zorla getirilme kararı verilmesi talep edilmişti. Mahkemenin bu talebi değerlendirip değerlendirmeyeceği, üçüncü duruşmanın seyrini etkileyecek hususlardan biri olacak.

İl başkanı duruşmaya katıldı

Kooperatif davasının üçüncü duruşmasına CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç de katılım gösterdi. İl Başkanı Güç’ün duruşmaya iştirak etmesi, siyasi çevrelerin davaya olan yakın ilgisini ve desteğini bir kez daha ortaya koydu.