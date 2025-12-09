Son Mühür- Eskişehir-Bilecik Tabip Odası, 6 Aralık 2025 tarihinde Eskişehir Şehir Hastanesi'nde görevli ve basına yansıyan sayılara göre 20 hekimin gözaltına alınmasıyla ilgili sürece dair bir açıklama yayımladı. Oda, meslektaşlarının içinde bulunduğu durumu üzüntüyle takip ettiklerini belirterek, yargı sürecinin adil işlemesi çağrısında bulundu.

Hekimlerin ifade süreci devam ediyor

Tabip Odası'nın açıklamasında, gözaltına alınan hekimlerin ifade verme süreçlerinin halen devam ettiği bilgisi paylaşıldı. Bu süreçte yaşanan gelişmelerin yakından izlendiği vurgulandı.

Dosyada gizlilik kararı uygulanıyor

Soruşturma dosyası hakkında önemli bir detaya dikkat çekilerek, "Dosyaya gizlilik kararı verilmiştir" denildi. Bu kısıtlama nedeniyle, olayın detaylarına ve dosyadaki bilgilere ulaşmanın şu aşamada mümkün olmadığı belirtildi. Açıklamada, kısıtlama kararının kaldırılmasıyla birlikte dosyadaki gerçeklere ve bilgilere ulaşabilecekleri ifade edildi.

Masumiyet karinesi vurgusu ve Adalet çağrısı

Eskişehir-Bilecik Tabip Odası, yaptığı açıklamada hukuki sürece olan saygısını dile getirirken, temel bir beklentiyi de vurguladı: "Adli sürecin masumiyet karinesine en üst düzeyde saygı duyulan, adil bir süreç olmasını beklediğimizi ifade etmek isteriz."