Son Mühür- Bir dönem Bez Bebek dizisindeki “Yağmur” karakteriyle tanınan Asena Keskinci’nin yıllar sonra yaptığı açıklamalar, magazin gündeminde yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Keskinci’nin, dizinin çekildiği dönemde oyuncu Evrim Akın tarafından zorbalığa uğradığını iddia etmesi sonrası gözler yeniden iki ismin gerilimli geçmişine çevrildi.

“Beni diziden attırmakla tehdit etti”

Asena Keskinci, Evrim Akın’ın paylaştığı bir videoyu gördükten sonra çocukluk dönemindeki bazı olayları hatırladığını söyleyerek ciddi iddialarda bulundu. O dönem ailesinin boşanma sürecinde olduğunu belirten Keskinci, Akın’ın kendisine:

“Senin annenle baban boşanıyor ya... Bir de ben seni bu diziden attırırsam ne olur? Sokakta mı kalırsınız?” dediğini ileri sürdü. Keskinci ayrıca, anne ve babasının boşanmasında Akın’ın etkili olduğunu iddia ederek gündemi sarsmıştı.

Oyuncu ve ekip arkadaşları konuştu

İtirafların ardından, dönemin oyuncularından Zeynep Gülmez, dizinin makyözü Arzu Yurter ve yönetmen Şahin Yiğit de Asena Keskinci’ye destek veren açıklamalar yaptı. Bu destekler, tartışmayı daha da büyüttü.

“Sigarayı yüzüme üfledi” iddiası

Asena Keskinci, yaşadığı psikolojik baskının bununla sınırlı olmadığını öne sürerek bir başka olay anlattı:

“Sigarasını içip yüzüme üfledi. ‘Birazdan kanser olacaksın çünkü çocuklarda böyle olur’ dedi.” Bu sözler, sosyal medyada büyük tepki topladı.

Evrim Akın: “İddialar tamamen asılsız”

Gündemdeki suçlamalar sonrası basın toplantısı düzenleyen Evrim Akın, iddiaları gözyaşları içinde reddetmişti.

Açıklamasında, Keskinci’nin babasıyla yıllardır değil 3 yıldır birlikte olduklarını söyleyen Akın, “O da şaşkınlık içerisinde” demişti. Eleştirilerin dinmemesi üzerine bir YouTube programına katılan Akın, bu kez daha sert konuştu:

“İyilikten başka bir şey yapmadım. Bu bir itibar suikasti. 10 gündür susarak bunları hazmetmeye çalışıyorum.”

Yeniden gözyaşlarına boğuldu: “Seni Allah affetsin”

Evrim Akın, program sırasında yeniden duygusal anlar yaşadı. Daha önceki açıklamalarındaki ağlama anlarının inandırıcı bulunmaması sosyal medyada tartışılırken, ünlü oyuncu bu kez şöyle konuştu:

“Ben onları Allah’a havale ettim. Affedemiyorum diyordum başlarda ama artık diyorum ki; Seni Allah affetsin. Gerçekten Allah affetsin, hepinizi.”

Astrolog Aygül Aydın’ın tüm İkizler burçlarının benzer bir dönemden geçtiğini söylemesi üzerine Akın’ın duygusallığı daha da arttı.

İlişkiyi ilk kez bu kadar açık anlattı

Asena Keskinci’nin babasıyla ilişki yaşadığı iddiasının gündeme gelmesinin ardından Akın, özel hayatına dair net konuştu:

“Evet, 3 yıldır kesintisiz birlikteyiz. Ne kimsenin yuvasını yıktım ne de birilerini ayırdım. O dönem benim de ilişkim vardı. 2011’de sosyal medyadan yazmıştı, 2020–21 gibi duygusal bir mesaj geldi. 6 ay sonra aradı.”

“Tek suçum iyilik yapmakmış”

Akın, kendisine yöneltilen suçlamaların büyük haksızlık olduğunu savundu: “İftira çok kötüymüş. İlk kez böyle bir şey yaşıyorum. Tek suçum iyilik yapmakmış.”