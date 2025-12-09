Son Mühür- Ünlü şarkıcı Güllü’nün 26 Eylül’de Yalova’daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturma devam ederken, tartışmalar yeniden alevlendi.

Olay günü yaşananların “şüpheli ölüm” olarak kayıtlara geçmesinin ardından, gözler Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter’e çevrilmişti.

Gülter’in annesinin hayatını kaybetmesini istediğine dair mesajların ortaya çıkması kamuoyunda büyük yankı uyandırmıştı. Şimdi ise ünlü isim Nihat Doğan’dan çok konuşulacak yeni açıklamalar geldi.

Nihat Doğan: “Tehdit ediliyorum”

Özlem Esra Ada’nın sunduğu programa konuk olan Nihat Doğan, Güllü davasıyla ilgili dikkat çekici iddialarda bulundu.

Dosya kapanma aşamasındayken süreci etkileyen açıklamalar yaptıklarını belirten Doğan, bu nedenle hedef haline geldiğini öne sürdü.

Doğan, canlı yayında şu ifadeleri kullandı: “Güllü davası kapatılacakken, bunun düşme değil cinayet olduğunu söyledik diye tehdit ediliyoruz.

Tuğyan beni çocuğumla tehdit ediyor. Sosyal medyada canımla tehdit ediyorlar. Birilerinin işini bozduğumuz için bu şekilde davranıyorlar.”

“Sosyal medyada bana mektup yazmış”

Nihat Doğan, Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter’in kendisine yönelik davranışlarının “suçluluk psikolojisi taşıdığını” iddia etti.

Açıklamalarında şu sözlere yer verdi: “Tuğyan ‘Bize acımızı yaşatmadınız’ diyor ama sosyal medyasında annesiyle bir fotoğrafı bile yokken benim fotoğrafımı koyup bana mektup yazmış. Bu, suçluluk psikolojisinin bir yansıması.”

“Güllü düşmedi, atıldı”

Programda en dikkat çeken ifade ise Doğan’ın ölümün kaza olmadığı yönündeki iddiası oldu. Doğan, şunları söyledi: “Ben bu olayı yaptıklarına inanıyorum artık. Güllü düşmedi, atıldı.”