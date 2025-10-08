Son dönemde İstanbul'da gerçekleştirilen şafak operasyonları kapsamında, çok sayıda ünlü isim hakkında uyuşturucu madde kullanma ve kullandırmayı özendirme iddialarıyla işlem başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu; oyuncu, şarkıcı ve sosyal medya fenomenlerini kapsayan geniş çaplı bir soruşturma yürütüyor.

Gözaltına Alınma Nedeni

Operasyon kapsamında ünlü isimlerin ifadeleri alınmaya başlandı. Gözaltına alınanlardan idrar, kan, tükürük ve saç testi örnekleri talep edildi. Bu testlerin ardından, iddialar doğrultusunda yasaklı madde kullanıp kullanmadıkları ortaya çıkacak. Henüz testlerin sonuçları açıklanmadı ve herhangi biri için kesin bir uyuşturucu kullanımı tespit edilmedi. 19 kişi hakkında işlem başlatıldı.

Gözaltına Alınan Ünlüler

Uyuşturucu madde soruşturması kapsamında kan örneği alınacak isimler arasında şu kişiler bulunuyor:

Dilan Polat

Engin Polat

İrem Derici

Kubilay Aka

Kaan Yıldırım

Hadise Açıkgöz

Berrak Tüzünataç

Duygu Özaslan Mutaf

Demet Evgar Babataş

Zeynep Meriç Aral Keskin

Özge Özpirinçci

Mert Yazıcıoğlu

Bu süreç, adli ve tıbbi testler tamamlandıktan sonra netleşecek. Soruşturmalar devam ediyor ve isimlerle ilgili kesin sonucun testlerle belirleneceği ifade edildi.

Son Durum

Gözaltına alınan ünlülerin isimlerinin yer aldığı listede, sosyal medya fenomenleri ve sanat dünyasından tanınmış isimler dikkat çekiyor. Soruşturmanın kapsamında, adli makamlardan alınan karar doğrultusunda testler uygulanıyor ve süreç resmi makamların kontrolünde ilerliyor.

Adli rapor ve test sonuçlarının ardından ünlü isimler hakkındaki iddialar netlik kazanacak. Şu an için kesinleşmiş herhangi bir suç isnadı bulunmuyor.