Son Mühür- Cumhuriyet Halk Partisi’nin 39’uncu Olağan Kurultayı’nın ardından oluşan yeni Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında ilk toplantısını yaptı.

Parti sözcülüğüne getirilen Zeynel Emre, toplantı sonrası yaptığı açıklamada Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır’ın kesin ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edildiğini duyurdu.

MYK’nin ilk gündemi: İhraç talebi

CHP sözcüsü Zeynel Emre, kameraların karşısına geçerek MYK’nin aldığı kararları aktardı. Emre, “MYK tarafından Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, Parti Meclisi’nin değerlendirmesi için kesin ihraç istemiyle sevk edildi. Kararı PM verecek” ifadelerini kullandı.

Özgür Özel başkanlığındaki ilk toplantı tamamlandı

CHP Genel Merkezi'nde saat 11.20’de başlayan MYK toplantısı, kurultayın ardından belirlenen 18 kişilik yeni yönetimin ilk toplantısı oldu. Toplantı saat 15.00'te sona ererken, parti sözcüsü Emre kapsamlı değerlendirmelerde bulundu.

“İmamoğlu’nun hakim değişmeyen davası yok”

Zeynel Emre, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na açılan davalarla ilgili çarpıcı iddialarda bulundu: “İmamoğlu’nun görülen ve açılan davalarıyla ilgili hakimi değişmeyen davası yok.”

Emre, 2019 yerel seçimlerinden bu yana iktidarın belediyelere yönelik sistematik baskı uyguladığını savunarak şu ifadeleri kullandı:

“Milli iradenin yok sayıldığını, belediye başkanlarımızın engellendiğini, 5 yıl boyunca dezenformasyonla itibarsızlaştırma çalışmaları yürütüldüğünü gördük.”

“Yetkisiz şekilde diploma iptal edildi”

Emre, İmamoğlu’nun diploma dosyasına ilişkin gelişmeleri de detaylandırdı: “35 yıl sonra ortaya atılan bir iddiayla İstanbul Üniversitesi’ne yazı yazıldı.

İçlerinde onkoloji heyeti bile bulunan bir kurul oluşturuldu ve yetkisiz şekilde Sayın İmamoğlu’nun ve aynı dönem okuyan bazı kişilerin diplomaları iptal edildi.”

Açıklamada, İmamoğlu’nun yargılandığı hemen her davada hakim değişikliği yaşandığına dikkat çekildi ve örnekler sıralandı:

14. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki ‘Akın Gürlek’e hakaret’ davasında muhalefet şerhi yazan hakimin iş mahkemesine gönderildiği, “Ahmak” davasında talep olmamasına rağmen ilk hakimin Sinop’a atandığı,

İhale fesatı davasında iki kez hakim değiştirildiği belirtildi.

“Gerçek güven TOMA ile değil, sosyal devletle sağlanır”

Zeynel Emre, ülkedeki suç artışına ve toplumsal gerilime de dikkat çekerek güvenlik politikalarını eleştirdi: “Bu ülkede gerçek güven TOMA’yla, biber gazıyla sağlanmaz.

Demokrasiyle, insan haklarıyla sağlanır. Sosyal devlet çökertildi; bugün yaşlılar ve engelliler için Türkiye’de yaşamak ıstırap haline geldi.”

Diploma davasında yeni tartışma

Emre, İmamoğlu’nun dün görülen duruşmasında yaşananları da değerlendirdi: “Önceki duruşmadaki hakim davayı olması gerektiği gibi yönetti. Ancak dün görevlendirilen yeni üye, bir hakimin yapmaması gereken şekilde Sayın İmamoğlu’yla polemiğe girmiştir.”

Çakır hakkında kesin ihraç süreci başlatıldı

Emre’nin açıklamalarının sonunda tekrar vurguladığı üzere, Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır hakkında kesin ihraç istemiyle PM’ye sevk kararı MYK tarafından oy çokluğu ile alındı. Partinin nihai kararını Parti Meclisi verecek.