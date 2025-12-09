Son Mühür- Yaklaşık iki yıldır birlikte olan Mert Demir ve Serenay Sarıkaya, magazin dünyasının en çok konuşulan çiftleri arasında yer alıyor. Zaman zaman çift hakkında “reklam ilişkisi” iddiaları ortaya atılmış, Mert Demir ise bu yorumlara net bir yanıt vermişti. Şarkıcı, “Reklam değil, çok sevdiğim ve aşık olduğum bir ilişkinin içindeyim” sözleriyle spekülasyonları reddetmişti.

"Her sabah iki kahve ve çiçek alırım"

Romantik tavırlarıyla gündeme gelen Mert Demir, katıldığı bir programda Serenay Sarıkaya için yaptığı günlük jesti anlatmıştı. Ünlü şarkıcı, “Her sabah Serenay için iki kahve ve çiçek alırım” diyerek ilişkilerindeki özel ritüeli paylaşmıştı.

“Papatyadan çok etkilenirim”

Serenay Sarıkaya’nın paylaştığı papatya dolu fotoğraf, geçmişte yaptığı bir açıklamayı da yeniden gündeme getirdi. Sarıkaya, daha önce en çok papatyadan etkilendiğini belirterek, “Erkek arkadaşım da bana papatya alır” demişti.

Romantik paylaşım gündem oldu

Sarıkaya’nın papatyalar içindeki karesinin, Mert Demir’in sözünü ettiği romantik jestin yeni bir yansıması olduğu yorumları yapılırken, çiftin aşk dolu paylaşımları sosyal medyada ilgi görmeye devam ediyor.