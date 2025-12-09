Son Mühür- Türkiye’yi uluslararası arenada temsil eden ancak dereceye giremeyen Ceren Arslan, yarışma sonrası özel hayatıyla magazinin gündeminden düşmüyor. Arslan’ın adı son dönemde ünlü şarkıcı Emir Can İğrek ile anılmaya başlamıştı.

Manifest konseri çıkışı iddiaları alevlendirdi

İkili, geçtiğimiz günlerde Manifest konserine birlikte katılarak merak uyandırmıştı. Muhabirlerin fotoğraf talebi üzerine Emir Can İğrek’in,“Bizi ayrı ayrı alın” demesi, aşk dedikodularını daha da güçlendirmişti.

Sosyal medyada “aşk mı?” sorusu gündem oldu

Konser çıkışı ortaya atılan iddialar kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri haline geldi. Takipçiler, ikili arasında bir ilişki olup olmadığını tartışmıştı.

Arslan iddialara yanıt verdi

Ceren Arslan, geçtiğimiz gün “Bak Postacı Geliyor” filminin galasında kameraların karşısına geçerek sessizliğini bozdu.

Arslan, İğrek ile aralarında bir ilişki olmadığını belirterek şunları söyledi: “Arkadaşız, yanlış anlaşılmalara geçit vermek istemedi ama kaçamadık.”

Bu sözlerle Arslan, İğrek’in görüntü vermekten kaçınmasının ilişkiyi saklama çabası değil, yanlış yorumları önleme isteği olduğunu vurguladı.