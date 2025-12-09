Son Mühür / Erkan Doğan - İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde işçilerin çıplak ayak yürüyerek başlattıkları iş bırakma eylem Türkiye genelinde ses getirirken, eylemin ikinci gününde sendika, “İşten çıkartılan 350 arkadaşımızın işe dönmesi kırmızı çizgimizdir. Onlar işe dönmeden mücadeleyi bırakmayacağız” dedi.

İşçiler çadır kurdu

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İZELBAN, İZENERJİ, İZFAŞ, İZTEK ve EGEŞEHİR şirketi çalışanları kasım yı maaşlarının eksik yatırılması, 4 aydır gıda kartı, ikramiye ve TİS alacaklarının ödenmemesi nedeniyle pazartesi gününden itibaren iş bırakma eylemi başlatmıştı. Dün Basmane Fuar kapısı önünde toplanan işçiler, Fuar girişi önüne çadır kurarak eylemlerini sürdürdü. DİSK Genel İş Sendikası İzmir 2 Nolu Şube Başkanı Ercan Gül, işten çıkartılan 350 işçi arkadaşlarının işe dönmesinin kırmızı çizgisi olduklarını belirterek, “Şu an 350 işçi işe dönmeyi bekliyor. 165 arkadaşımız güvenlikten şirkete iade olan. 80 arkadaşımız İZENERJİ Şirketi bünyesindeki arkadaşımız. 108 civarında arkadaşımızda İZELMAN’da görevliydi. Bizim ödemelerle ilgili sorunumuz ortadan kaldırılsa bile bu arkadaşlarımız işe geri dönmeden bu mücadeleyi bırakmayacağız. Bunu herkes böyle bilsin” dedi.

Maaşlarımız yattı Para var mı da ödenmiyor?

Tüm işçilerin geçim sıkıntısı yaşadığını anlatan Gül, “Buradaki tüm arkadaşlarımız geçim sıkıntısı yaşıyor. Kimseyle kavga etmek sokaklara çıkmak gibi bir derdimiz yok. işimizin ekmeğimizin verilmediği yerde bu sokaklardan geri adım atmayacağız. Maaşımızın dün akşam büyük çoğunluğu yattı. Para yok dendi. Para var da ödenmiyor mu? Diğer alacaklarımızla ilgili de ivedi bir şekilde tüm alacaklarımızı ödeyin demiyoruz. Kısa vadede yol haritası konması gerekiyor. Dört aydır alamadığmıız gıda kartı, ikramiye, mesai alacağımız, TİS farkımız noktasınoa bir adım atılmalı. Atılmadığı takdirde eylem takvimimiz belli uygulamayacağız” diye konuştu.

İzmir Büyükşehir Belediyesinde işçiler neden eyleme başladı

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZELMAN, İZENERJİ ve İZFAŞ şirketlerinde yaklaşık üç aydır süren maaş ve sosyal hak ödemeleri krizi, uzlaşma sağlanamaması üzerine DİSK Genel-İş Sendikası üyesi işçilerin iş bırakma eylemine dönüşmesine neden olmuştu. Sabah saatlerinde çıplak ayakla yürüyüş yaparak tepkilerini gösteren çalışanlar, talepleri karşılanana kadar eylemi sürdüreceklerini açıklamıştı.