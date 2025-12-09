Son Mühür- Emina Jahović, eski eşi Mustafa Sandal’ın protokol kapsamında belirlenen nafaka ve araç kiralama sorumluluklarını yerine getirmediğini belirterek İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvurdu. Jahović, dava açmanın kendisi için “kaçınılmaz” hale geldiğini dile getirdi.

Sekiz yıl sonra yeniden dava süreci başladı

Sandal ve Jahović, sekiz yıl önce anlaşmalı olarak boşanmıştı. Anlaşmaya göre çiftin iki çocuğunun velayeti anneye verilmişti. Ayrıca Beykoz’daki evlerinin satılmasıyla elde edilecek gelirin 2 milyon dolarının Jahović’e aktarılması, 500 bin doların ise çocukların eğitimine ayrılması kararlaştırılmıştı.

Yurtdışında konut ve nafaka anlaşmazlığı

Boşanma protokolünde Mustafa Sandal’ın eski eşi için Sırbistan’da bir konut satın alması, düzenli nafaka ödemesi ve Jahović ile çocuklarının ihtiyacı olduğunda araç kiralaması yönünde maddeler bulunuyordu. Jahović, bu yükümlülüklerin yerine getirilmediği iddiasıyla hukuki yollara başvurdu.

Dava İstanbul Aile Mahkemesi’nde işlemde

Jahović’in başvurusu sonrası dosya İstanbul Aile Mahkemesi tarafından işleme alındı. Mustafa Sandal cephesinden ise şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmadı. Sürecin önümüzdeki günlerde nasıl ilerleyeceği merak ediliyor.