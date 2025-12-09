Son Mühür- Türk pop müziğinin efsane isimlerinden Ajda Pekkan, hem sahnedeki enerjisi hem de yaşam tarzıyla uzun yıllardır magazin gündeminin merkezinde yer alıyor. 79 yaşında olmasına rağmen sahnede gösterdiği performansla hayranlarını büyülemeyi sürdüren Pekkan, markaların da tercih ettiği isim olmaya devam ediyor.

Üç farklı dönemle kamera karşısında

Pekkan, daha önce 2018 yılında aynı markanın reklam müziğini seslendirmişti. Bu kez ise yeni reklam filminde izleyicinin karşısına üç farklı versiyonuyla çıktı: 90’lar, 2000’ler ve günümüz…







Reklam filminde Pekkan’ın gençlik dönemleri yapay zeka teknolojisi kullanılarak yeniden oluşturuldu; sanatçı ise bu sahnelerde hem nostaljik hem modern bir imajla yer aldı.

Bir yıllık anlaşmanın bedeli 40 milyon TL

Süperstar’ın marka ile yaptığı iş birliğinin bir yıl süreyle geçerli olacağı öğrenildi. Bu kapsamlı reklam kampanyasının karşılığında Ajda Pekkan’ın 40 milyon TL aldığı belirtildi.

Reklamın en çok konuşulan detayı

Reklam filminde Ajda Pekkan’ın tercih ettiği karamel tonlarındaki görünümü büyük beğeni topladı. Sosyal medyada kısa sürede gündem olan görüntüler, sanatçının her döneme uyum sağlayan stilini bir kez daha ortaya koydu.