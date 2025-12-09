Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 9 Aralık Salı gününe ilişkin hava tahminlerine göre; Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğu kesimleri, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun doğusu, Güneydoğu Anadolu ile Amasya, Tokat ve Gümüşhane çevrelerinde yağış bekleniyor. Mersin kıyılarında sağanak ve gök gürültülü sağanak; Doğu Anadolu’nun doğusu ile Orta Akdeniz’in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar; diğer bölgelerde ise sağanak yağmur öngörülüyor.
Hava sıcaklıklarının İç Anadolu ile Doğu Karadeniz kıyılarında 3 ila 5 derece azalması bekleniyor. Yağışların Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu ve Mersin çevreleri, Adana’nın batısı, Hakkari, Şırnak’ın doğusu, Siirt’in Pervari ilçesi ile Van’ın güneyinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden, oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Sarı kodlu uyarı yapıldı
Rüzgarın Marmara’nın batısı ile Ege kıyılarında saatte 75 km hıza ulaşacağı ve akşam saatlerinden itibaren fırtınanın etkisini azaltacağı öngörülüyor. Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle Hakkari, Siirt, Van ve Şırnak için “sarı” kodlu uyarı yapıldı.
9 Aralık 2025 Hava durumu
MARMARA
BURSA – 11°C: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ÇANAKKALE – 12°C: Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL – 12°C: Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ – 9°C: Parçalı ve çok bulutlu
EGE
A.KARAHİSAR – 8°C: Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ – 13°C: Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR – 16°C: Parçalı bulutlu
MANİSA – 13°C: Parçalı bulutlu
AKDENİZ
ADANA – 18°C: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ANTALYA – 21°C: Parçalı ve çok bulutlu
HATAY – 16°C: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA – 12°C: Parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU
ANKARA – 10°C: Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR – 7°C: Parçalı ve çok bulutlu
KAYSERİ – 12°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
KONYA – 8°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
BATI KARADENİZ
BOLU – 6°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
DÜZCE – 10°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SİNOP – 16°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ZONGULDAK – 11°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
AMASYA – 13°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
RİZE – 16°C: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı. Yağışların, akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
SAMSUN – 15°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
TRABZON – 14°C: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı. Yağışların, akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
ERZURUM – 6°C: Parçalı ve çok bulutlu
KARS – 4°C: Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA – 9°C: Parçalı ve çok bulutlu
VAN – 6°C: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı. Yağışların, güney ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
GÜNEYDOĞU ANADOLU
BATMAN – 12°C: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
DİYARBAKIR – 13°C: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
GAZİANTEP – 14°C: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah (Salı) saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SİİRT – 11°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı. Yağışların, Pervari ilçesinde kuvvetli olması bekleniyor.