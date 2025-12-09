Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 9 Aralık Salı gününe ilişkin hava tahminlerine göre; Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğu kesimleri, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun doğusu, Güneydoğu Anadolu ile Amasya, Tokat ve Gümüşhane çevrelerinde yağış bekleniyor. Mersin kıyılarında sağanak ve gök gürültülü sağanak; Doğu Anadolu’nun doğusu ile Orta Akdeniz’in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar; diğer bölgelerde ise sağanak yağmur öngörülüyor.

Hava sıcaklıklarının İç Anadolu ile Doğu Karadeniz kıyılarında 3 ila 5 derece azalması bekleniyor. Yağışların Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu ve Mersin çevreleri, Adana’nın batısı, Hakkari, Şırnak’ın doğusu, Siirt’in Pervari ilçesi ile Van’ın güneyinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden, oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Sarı kodlu uyarı yapıldı

Rüzgarın Marmara’nın batısı ile Ege kıyılarında saatte 75 km hıza ulaşacağı ve akşam saatlerinden itibaren fırtınanın etkisini azaltacağı öngörülüyor. Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle Hakkari, Siirt, Van ve Şırnak için “sarı” kodlu uyarı yapıldı.

9 Aralık 2025 Hava durumu

MARMARA

BURSA – 11°C: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ÇANAKKALE – 12°C: Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL – 12°C: Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ – 9°C: Parçalı ve çok bulutlu

EGE

A.KARAHİSAR – 8°C: Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ – 13°C: Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR – 16°C: Parçalı bulutlu

MANİSA – 13°C: Parçalı bulutlu

AKDENİZ

ADANA – 18°C: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA – 21°C: Parçalı ve çok bulutlu

HATAY – 16°C: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA – 12°C: Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

ANKARA – 10°C: Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR – 7°C: Parçalı ve çok bulutlu

KAYSERİ – 12°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

KONYA – 8°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

BATI KARADENİZ

BOLU – 6°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DÜZCE – 10°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİNOP – 16°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK – 11°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

AMASYA – 13°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

RİZE – 16°C: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı. Yağışların, akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN – 15°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON – 14°C: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı. Yağışların, akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

ERZURUM – 6°C: Parçalı ve çok bulutlu

KARS – 4°C: Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA – 9°C: Parçalı ve çok bulutlu

VAN – 6°C: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı. Yağışların, güney ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

BATMAN – 12°C: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DİYARBAKIR – 13°C: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

GAZİANTEP – 14°C: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah (Salı) saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİİRT – 11°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı. Yağışların, Pervari ilçesinde kuvvetli olması bekleniyor.