Yemen’deki İran destekli Husiler, başkent Sana’da Birleşmiş Milletler’e bağlı Dünya Gıda Programı (WFP) ve Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ofislerine baskın düzenledi. Yerel yetkililer, baskınlarda en az bir BM çalışanının gözaltına alındığını duyurdu.

WFP: “Ofisimize baskın düzenlendi”

WFP Sözcüsü Abeer Etefa, Husilerin kontrolünde bulunan bölgede sabah saatlerinde ofislerine baskın yapıldığını açıkladı. Olayın ardından kurumun çalışmalarında aksama yaşandığı bildirildi.

UNICEF’ten sınırlı açıklama

UNICEF Sözcüsü Ammar Ammar, konuyla ilgili “devam eden bir durum” olduğunu söylemekle yetindi. Ayrıntı paylaşmayan sözcü, yaşananların ciddiyetine işaret etti ancak daha fazla bilgi vermekten kaçındı.

İrtibat kesildi, belirsizlik arttı

Bir BM yetkilisi ise bazı WFP ve UNICEF çalışanlarıyla irtibatın kesildiğini belirtti. Söz konusu kişilerin de gözaltına alınmış olabileceği ifade edildi. Bu durum, BM personelinin güvenliği konusunda endişeleri artırdı.

Baskının nedeni bilinmiyor

Husilerin BM ofislerine neden baskın düzenlediği konusunda resmi bir açıklama yapılmadı. Uluslararası kamuoyu, olayın ayrıntılarının netleşmesini beklerken, yaşanan gelişme Yemen’deki insani yardım faaliyetlerini daha da zorlaştırabileceği yönünde değerlendiriliyor.