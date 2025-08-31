Pakistan’da etkili olan şiddetli muson yağışları, ülkenin farklı bölgelerinde büyük afetlere yol açtı. Pencap Afet Yönetim Kurumu (PDMA) Genel Müdürü İrfan Ali Kathia, yaptığı açıklamada eyaletteki sel ve heyelanlarda hayatını kaybedenlerin sayısının en az 33’e yükseldiğini duyurdu. Kathia, afetlerden etkilenen kişi sayısının ise 2 milyona ulaştığını belirtti.

Nehirlerde tehlikeli seviyeler

Kathia, bölgede akan Sutlej, Ravi ve Chenab nehirlerinde su seviyelerinin kritik boyutlara geldiğini vurguladı. “Şu an durum çok tehlikeli bir halde, Pencap’taki üç büyük nehirde de yüksek akış tespit ettik” diyen Kathia, özellikle Trimmu Barajı’ndaki suyun debisinin saniyede 10 bin 241 metreküp olarak ölçüldüğünü açıkladı. Bu rakamın yalnızca bir gün içinde saniyede 2 bin 831 metreküplük artış anlamına geldiğini kaydetti.

“Tarihin en büyük kurtarma operasyonlarından biri”

PDMA Genel Müdürü Kathia, bölgede yürütülen çalışmalara değinerek, afetin boyutunun ciddi olduğunu ifade etti. Kathia, “Bu, Pencap tarihinde yapılan en büyük kurtarma operasyonlarından biri” sözleriyle durumun vahametini ortaya koydu.

Ülke genelinde can kaybı 840’ı geçti

Yetkililerden gelen son verilere göre, 26 Haziran’dan bu yana Pakistan genelinde etkili olan muson yağışlarının yol açtığı sel ve heyelanlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 840’ı aştı. Binlerce evin hasar gördüğü, yüz binlerce kişinin yerinden olduğu ülkede, yardım çalışmaları aralıksız sürüyor.

Hindistan’a yönelik eleştiriler

Pakistan’da yaşanan afetin ardından gözler komşu Hindistan’a çevrildi. Yetkililer, İndus Suları Antlaşması’na (IWT) rağmen Hindistan’ın kritik sel uyarılarını zamanında iletmediğini öne sürüyor. Bu durum, Pakistan’da tepkilere yol açarken, Hint yönetiminin üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmediği yönünde iddialar gündeme geldi.

Kriz derinleşiyor

Yağışların önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor. Yetkililer, özellikle nehir taşkınlarının daha büyük kayıplara yol açabileceğini belirtirken, uluslararası toplumdan yardım çağrıları da artıyor. Pakistan hükümeti, ülke tarihindeki en büyük afetlerden biriyle karşı karşıya olduklarını vurguluyor.