Yemekteyiz Tatiana Baysal kimdir ve Türk mü soruları, ekran karşısındaki milyonlarca izleyicinin merakını cezbetti. 47 yaşındaki yarışmacı, Rus asıllı olmasıyla ve spora olan düşkünlüğüyle daha ilk dakikalardan sivrildi. İki çocuk annesi Tatiana Hanım, sivri dilli yorumları ve kendinden emin duruşuyla bu haftanın favorileri arasında gösteriliyor.

Tatiana Baysal kimdir, nereli?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in 20-24 Nisan haftası ikinci günün yarışmacısı Tatiana Baysal, aslen Rusya doğumlu. Uzun yıllardır Türkiye'de yaşayan başarılı isim, Türk vatandaşı bir eşle evlenerek Baysal soyadını aldı. Rusya'ya özgü aksanı ve doğallığı, stüdyoya girer girmez sempati toplamasını sağladı.

Ekranda sergilediği özgüvenli tavırlar ve estetik yaklaşımıyla dikkat çeken Tatiana, spor yapmayı bir yaşam biçimi haline getirmiş bir isim. Menülerde kalori hesabına önem veren yarışmacı, ilk gün yarışmacısı Kezban Hanım'ın menüsünü fazla abartılı bularak eleştirdi. "Yaza giriyoruz, dikkat etmek lazım" sözleriyle fiziğine ve dış görünüşüne ne kadar özen gösterdiğini de gözler önüne serdi.

Tatiana Baysal'ın mesleği nedir?

Arama motorlarında en çok merak edilen konulardan biri de Tatiana Hanım'ın ne iş yaptığı oldu. Kendisi mesleği gereği makyaj dünyasıyla iç içe. Tatiana Baysal, profesyonel bir Make-up Artist yani makyaj sanatçısı olarak çalışma hayatını sürdürüyor. Bu mesleği sayesinde estetik algısı da oldukça gelişmiş durumda.

Görsel sanatlarla yakından ilgilenmesi, mutfağa girdiğinde sunum kısmına verdiği öneme de yansıyor. Yarışma boyunca menülerdeki görsellik ve detay çalışmalara özellikle vurgu yapacağı düşünülüyor. Kendi yarışma gününde Rus mutfağından lezzetlere de yer vereceği tahmin ediliyor. Böylece izleyiciler farklı bir kültürün sofrasını tanıma fırsatı bulacak.

Yemekteyiz 20-24 Nisan haftasında kimler yarışıyor?

Bu haftanın yarışmacı kadrosu oldukça renkli bir profil çiziyor. 200 bin TL büyük ödülü için mücadele eden beş yarışmacı, beş farklı yaşam tarzı ve mutfak anlayışıyla ekrana geliyor. İlk gün kendi sofrasını kuran isim Kezban Yıldırım oldu. İkinci gün sahne Tatiana Baysal'a ait.

Üçüncü gün mutfağa girecek isim Ozan Ali Korkut. Dördüncü gün Meryem Bakır ev sahipliği yapacak. Haftanın finalinde yani beşinci gün ise Zeynel Çubuk yarışmacılarını kendi masasında ağırlayacak. Her bir isim hem sofrasını hem de karakterini yansıtan menülerle puan toplamaya çalışacak.

Haftanın en iddialı isimlerinden biri olarak Tatiana Baysal öne çıkıyor. Hem ekranda bıraktığı etkiyle hem de makyaj sanatçısı kimliğinden beslenen estetik algısıyla yarışmayı sürpriz bir sonla bitirme potansiyeli taşıyor. İzleyicilerin gözü bu nedenle onun yarışma gününde olacak.