ChatGPT çöktü mü sorusu Türkiye saati ile 17:15 civarında sosyal medyanın ana gündemi haline geldi. OpenAI'ın resmi durum izleme sayfası status.openai.com üzerinden yapılan açıklamada servislerde "Major Outage" yani Büyük Kesinti yaşandığı doğrulandı. Downdetector verilerine göre dünya genelinde kısa bir süre içinde 50 binden fazla hata bildirimi kaydedildi. İşte ChatGPT erişim sorununa dair tüm detaylar ve son durum.

ChatGPT çöktü mü, erişim sorunu gerçek mi?

20 Nisan 2026 itibarıyla ChatGPT platformunda ciddi erişim aksaklıkları yaşandığı OpenAI'ın resmi durum sayfasından teyit edildi. Kullanıcıların büyük bölümü web sürümüne giremediğini belirtirken, mobil uygulama tarafında da sohbet geçmişinin yüklenmediği ve yapay zekanın sorlara yanıt vermeyi durdurduğu bildirildi. Bazı kullanıcılar "servis kullanılamıyor" uyarısıyla karşılaştığını aktarırken bazıları ise yanıtların yarıda kesildiğinden yakındı.

Kesinti takip platformu Downdetector verilerine göre son 24 saat boyunca oldukça düşük seyreden bildirim sayısı, Türkiye saatiyle akşam saatlerine doğru ani bir sıçrama yaşadı. Şikayetlerin büyük çoğunluğu ana servis erişimi, hesap girişi ve Codex özelliği başlıklarında yoğunlaştı. Kullanıcılardan gelen raporlar sorunun Türkiye ile sınırlı olmadığını, Avrupa, Amerika ve Asya kullanıcılarının da benzer problemleri yaşadığını gösteriyor.

ChatGPT neden açılmıyor?

Erişim kriziyle ilgili ilk saatlerde birden fazla teknik senaryo öne sürüldü. OpenAI tarafından yapılan ilk açıklamalarda kesin bir neden paylaşılmadı. Teknik uzmanlar bu tarz büyük çaplı aksaklıkların genellikle birkaç temel faktörden kaynaklandığına dikkat çekiyor. Yoğun kullanıcı trafiği, sunucu kapasitesinin zorlanması, bakım çalışmaları ve sistem güncellemeleri listenin başında yer alıyor.

Öte yandan OpenAI'ın son dönemde geçirdiği kurumsal değişiklikler de tartışmanın içine girdi. Şirket içindeki üst düzey istifalar ve yeniden yapılanma süreci, bazı deneysel yan projelerin durdurulup kaynakların ana ürünlere aktarılması gibi stratejik adımların teknik altyapıda geçici istikrarsızlığa yol açabileceği değerlendiriliyor. API tarafındaki gecikmeleri gidermek için teknik ekiplerin acil müdahale başlattığı bilgisi de gelen duyumlar arasında.

ChatGPT ne zaman düzelecek?

Kullanıcıların en çok merak ettiği konu şüphesiz sistemin ne zaman normale döneceği. OpenAI'dan resmi bir süre açıklaması yapılmadığı için kesin bir yanıt vermek şu an için mümkün değil. Ancak geçmiş dönemde yaşanan benzer teknik aksaklıklar genellikle 30 dakika ile 2 saat arasında çözüme kavuştu. Bazı durumlarda sunucu yükünün azalmasıyla birlikte platform kademeli olarak normale döndü.

Haberin yayınlandığı saatlerde bazı kullanıcıların platforma tekrar erişebildiği, ancak sistemin yavaş çalıştığı ve bazı özelliklerin hâlâ sorunlu olduğu raporları geldi. OpenAI teknik ekipleri sorunun temel kaynağını tespit edip kalıcı bir çözüm sunana kadar kısmi yavaşlamaların devam edebileceği değerlendiriliyor.

ChatGPT erişim sorununda son durum

Erişim sıkıntıları nedeniyle milyonlarca kullanıcının iş akışı aksarken, sosyal medyada hem espri hem de tepki içerikli paylaşımlar hızla yayıldı. Özellikle Codex özelliğini aktif kullanan yazılımcılar ve akademik çalışmalarında ChatGPT'den yararlanan kullanıcılar kesintiden en çok etkilenen kesim oldu. Benzer bir durumu yaşayan kullanıcıların alternatif yapay zeka platformlarına yöneldiği de gözlemleniyor.

OpenAI'dan resmi bir açıklama bekleniyor. Sorunun tamamen giderilip giderilmediği ile ilgili güncel bilgiler status.openai.com sayfasından takip edilebiliyor. Yeni gelişmeler yaşandığında kullanıcılar hem OpenAI'ın resmi iletişim kanallarından hem de Downdetector üzerinden anlık durumu kontrol edebilir.