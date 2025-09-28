Olay, saat 23.30 sıralarında Efeler ilçesi Kardeşköy Mahallesi'ndeki bir restoranda meydana geldi. Yaklaşık 2,5 aylık evli olan İrem Nur Karacasulu, eşi Barış Karacasulu ile yemek yerken aniden bacağında şiddetli bir acı hissetti. Hemen Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Karacasulu'nun, yapılan tetkikler sonucu bacağına yorgun mermi isabet ettiği belirlendi. Bacağına saplanan mermi operasyonla çıkartılırken, genç kadının durumunun iyiye gittiği ve tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Eşinden Polis Çağrısı: "Eşim Konuşacak Durumda Değil"

Yaşanan olay sonrası büyük şok yaşayan Barış Karacasulu, durumla ilgili üzüntüsünü dile getirdi. Karacasulu, "Yemek yerken bir anda yorgun mermi eşimin ayağına saplandı. Eşim şu an konuşacak durumda değil" ifadelerini kullandı. Olayla ilgili derhal inceleme başlatan polis ekipleri, silahı ateşleyen kişi ya da kişileri tespit etmek ve olayın failini yakalamak için kapsamlı bir soruşturma başlattı.