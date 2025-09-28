Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Aydın’da yarın beklenen gök gürültülü sağanak yağışlara karşı vatandaşları uyardı. Yapılan açıklamada, 29 Eylül 2025 Pazartesi günü il genelinde yerel olarak kuvvetli yağışların etkili olmasının tahmin edildiği belirtildi. Yetkililer, ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi ve yağış sırasında kuvvetli rüzgâr gibi risklere karşı tedbir alınmasını istedi.

Vatandaşlara dikkatli olmaları konusunda uyarılar yapıldı

Yağışların sabah saatlerinden itibaren başlayarak akşam saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor. Meteoroloji, özellikle ulaşımda aksamalara yol açabilecek ani su taşkınlarına karşı sürücüleri uyardı. Ayrıca tarım alanları ve açık hava etkinliklerinde bulunan vatandaşların dikkatli olmaları istendi.

Yetkililer, olumsuz hava koşullarına karşı vatandaşların acil durum planlarını gözden geçirmeleri ve mümkünse riskli saatlerde dışarı çıkmamaları gerektiğini vurguladı. Meteorolojik uyarılar doğrultusunda güvenlik önlemlerinin alınması önem taşıyor.