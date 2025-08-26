Son Mühür - Pazartesi akşamları yayınlanan ve yaz döneminin tek dizisi olarak ekranda yer alan “Aile Saadeti”, beklenenden önce izleyiciyle vedalaşacak. Son olarak 11. bölümü yayınlanan dizi, final bölümünün bu hafta çekileceği öğrenildi.

Oyuncu kadrosu ve yapım ekibi

Dizinin kadrosunda Burak Dakak, Buse Meral, Zerrin Sümer, Fatih Al, Vildan Atasever ve Hakan Yılmaz gibi isimler yer alıyor. Proje tasarımı ve senaryosu Burak Aksak’a, yönetmenliği ise Selçuk Aydemir’e ait.

“Aile Saadeti”, birbirini tanımayan üç akraba ailenin aynı çatı altında yaşamaya başlamasıyla gelişen olayları anlatıyor. Dizi, aile ilişkileri, geçmişle yüzleşme ve sevgi bağlarını mizahi bir dille ekrana taşıyor.

Yaz dönemi sürprizi sona eriyor

Yaz aylarının renkli dizilerinden biri olarak izleyiciyle buluşan “Aile Saadeti”, erken final kararıyla ekran macerasını noktalayacak. Yapım ekibi ve oyuncular, kısa sürede büyük bir izleyici kitlesiyle buluşmalarına rağmen, diziyi 13. bölümde sonlandırma kararı aldı.