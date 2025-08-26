Son Mühür- Fotoğrafçılardan oyunculara kadar birçok tanınmış ismin adı farklı iddialarla gündeme gelirken, sosyal medyada paylaşılan ifşalar kamuoyunda geniş yankı uyandırıyor.

Kadınların birbiri ardına yaşadıkları deneyimleri anlatması, sektörde “susma” hareketinin başlamasına neden oldu.

Sektörde "Susma" hareketi

İddia sahiplerinin sosyal medya üzerinden yayımladıkları mesajlar, sessizliği bozarak yeni bir dönemin kapısını araladı.

Pek çok kadın, bugüne kadar dile getirmedikleri taciz ve baskı iddialarını kamuoyuyla paylaşmaya başladı. Bu hareket, sektördeki erkek egemen düzenin sorgulanmasına yol açtı.

Tuba Ünsal: "Benim de başıma geldi"

Son olarak ünlü oyuncu Tuba Ünsal da yaşadığı deneyimleri dile getirdi. Ünsal, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Erkek egemen bir sektör. Benim de başıma geldi. Bunu bugün konuşabildiğimiz için çok mutluyum.”

“Bunlar işi magazinleştirmek olur”

Ünlü oyuncuya, yaşadığı taciz olayının hangi projede başına geldiği soruldu. Ünsal ise bu soruya, meseleyi magazinleştirmemek gerektiğini vurgulayarak yanıt verdi: “Bunlar işi magazinleştirmek olur. Bir masada 4 kadından 3’ü konuştuğunda tacize uğruyor.”