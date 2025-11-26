Son Mühür/ Beste Temel- Psikolog Sedef Yıldırım ile Keşfet'e konuk olan Melek Madanoğlu, enerji tıbbının biyolojik mekanizmalarla ilişkisini anlatırken hem akademik hem de spiritüel bir dili ustalıkla harmanladı. Programda; modern tıbbın açıklayabildiği biyolojik süreçlerle, insanın duygusal ve enerjisel alanlarının nasıl birbiriyle bağlantılı olduğu detaylarıyla işlendi.

Ele alınan konular arasında şunlar öne çıktı:

Stresin biyolojik temelleri ve enerji akışı üzerindeki etkileri

Reiki’nin bilimsellik ile spiritüel yaklaşım arasındaki konumu

Zihnin bedensel iyileşmeye etkisi

Yazarlığın duygusal düzenleyici bir süreç olarak önemi

İnsanın kendini tanıma yolculuğunda sezgisel farkındalığın rolü

Psikolog Sedef Yıldırım Saruhan, modern psikolojinin giderek daha bütüncül bir yapıya yöneldiğini belirterek, “İnsan yalnızca bilişsel bir varlık değildir; beden, duygu ve enerji alanı bir bütünün parçalarıdır” ifadelerini kullandı.

Melek Madanoğlu’nun hem bilimsel temelli hem de dingin anlatımı, izleyicilerin büyük ilgisini çekti. Bölüm özellikle “beden–zihin bütünlüğü”ne dikkat çeken içeriğiyle farkındalık odaklı izleyicilerden olumlu yorumlar aldı.