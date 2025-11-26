Son Mühür/ Merve Turan - Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında belediye bünyesinde görev yapan öğretmenlerle Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde bir araya geldi. Spor, kültür-sanat, meslek edindirme kursları ve ücretsiz okul öncesi eğitim sağlayan Mutlu Çocuklar Oyun Evleri’nde görev yapan öğretmenlerle buluşan Başkan Mutlu, tüm Konaklıların hayatına dokunan emekleri için teşekkür etti.

Buluşmada öğretmenlere günün anısına hediyeler sunuldu. Başkan Mutlu’ya, İleri Yaş Sağlıklı Yaşam Merkezi üyeleri tarafından hazırlanan el emeği ürünler takdim edildi. Kutlama programı, kısa bir müzik dinletisiyle renklendi.

“Konak Belediyesi’nin yüzü sizsiniz”

Öğretmenliğin büyük emek ve fedakârlık gerektiren bir meslek olduğunu vurgulayan Başkan Nilüfer Çınarlı Mutlu, Konak halkından gelen olumlu geri dönüşlere dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: “Konak Belediyesi’nin eğitimdeki temsiliyetini büyük bir özveriyle sağladığınız için hepinize teşekkür ederim. Spor alanlarından müzik atölyelerine, Oyun Evleri’nden meslek kurslarına kadar her biriniz, vatandaşlarımızla birebir temas kuran, onları karşılayan yüzlerimizsiniz. Sürekli çok güzel geri dönüşler alıyorum. Velilerimiz ve kurslara katılan komşularımız, teşekkürlerini iletiyor. Öğretmenlik çok kıymetli bir iş. Yaptığınız çalışmalarla gurur duyuyorum.”

Eşit yurttaşlık vurgusu

Sosyal belediyeciliğin en görünür alanının eğitim olduğunu belirten Başkan Mutlu, tüm çocukların eşit koşullarda eğitim imkanına sahip olması için çalıştıklarını ifade etti: “Adil bir kent ve eşit yurttaşlık hedefimizin en somut yansıması, çocuklarımızın eğitimi. Konak’ta tüm çocukların, avantajlı bölgelerdeki akranlarıyla aynı imkânlara sahip olması için çalışıyoruz. Müziğe, spora, erken çocukluk eğitimine erişen çocuk sayısı hızla artıyor. Mahallelerimizde piyano, müzik aletleri, korolar, spor programları ve Oyun Evleri ile çocuklara eşit fırsatlar sunuyoruz. Bu başarıda sizlerin emeği çok büyük. Hepinize teşekkür ediyorum, gününüz kutlu olsun.”