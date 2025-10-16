Son Mühür/Merve Turan- Karşıyaka Belediyesi, Ahmet Taner Kışlalı Rekreasyon Alanı’nda “Yaza Veda Yogası” adıyla bir buluşma düzenledi. Yoga Kioo’nun katkılarıyla gerçekleştirilen etkinlikte, her yaştan Karşıyakalı katılımcı, alanında uzman eğitmenler eşliğinde yoga ve nefes çalışmaları yaptı. Etkinlik, katılımcılara hem stres atma hem de doğayla iç içe enerji depolama fırsatı sundu.

Başkan Ünsal: “Spor, Karşıyaka’nın ayrılmaz parçası”

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, etkinlikte yaptığı açıklamada sporu ilçenin yaşam biçimi olarak gördüklerini vurguladı. Ünsal, “Karşıyaka Belediyesi olarak tüm vatandaşlarımıza ulaşmak ve onlara dokunmak önceliğimizdir.

Spor, bizim için sadece bir aktivite değil, bir yaşam kültürüdür. ‘Spor Kenti’ kimliğimizi güçlendirmek amacıyla yıl boyunca farklı yaş gruplarına yönelik etkinlikler düzenliyoruz. Amacımız herkesin bedensel ve zihinsel olarak sağlıklı, dengeli ve mutlu bir yaşam sürmesini desteklemek.” dedi.

Yoga ile huzur ve enerji

Katılımcılara etkinlik boyunca su, yoga matı ve çeşitli ikramlar sağlandı. Doğayla iç içe yapılan yoga seansı, katılımcıların hem ruhuna hem bedenine iyi geldi, yüzlerinde mutluluk ve huzur bıraktı.