Son Mühür/ Emine Kulak- Atakan Başpehlivan- İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON ve kooperatiflerdeki yolsuzluk iddialarına ilişkin davada, “ihaleye ve edimin ifasına fesat karıştırma” ile nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla tutuklu sanıklar bugün üçüncü kez hakim karşısına çıktı.

Aralarında eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve eski İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya, Eski İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri ve İZBETON AŞ Yönetim Kurulu Başkanvekili Barış Karcı gibi isimlerin de bulunduğu sanıklar, duruşmada savunmalarını yeniden yaptı. Yaklaşık 11 saat süren duruşma sonrası mahkeme ara kararını açıkladı.

ARA KARARIN İÇERİĞİ

Mahkeme, Barış Karcı’nın tahliyesine, Heval Savaş Kaya ve Tunç Soyer’in tutukluluğuna devam kararı verdi. Şenol Aslanoğlu’nun ise adli kontrolü kaldırıldı.

Diğer duruşma gününün ise 5 Ocak 2026 saat 10:00'da olacağına karar verildi.