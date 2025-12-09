Son Mühür / Erkan Doğan - İzmir Büyükşehir’e bağlı İZENERJİ, İZELMAN, İZTEK ve Egeşehir’de aylardır süren ödeme krizinde binlerce işçi iş bırakma kararı alırken, DİSK Genel-İş üyesi emekçiler, 3 aydır ödenmeyen sosyal haklar, fazla mesai ve maaş kesintileri için üretimi durdurarak tepkilerini dile getirdi.

Sloganlar atıldı!

Eylemde Plevne Bulvarı trafiğe kapatılırken, işçiler 'Direne direne kazanacağız' sloganları attı. İşçilerin bir kısmı yakılan meşaleleri taşırken kimisi de cep telefonlarının ışığı ile eyleme katıldı.