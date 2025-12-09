Son Mühür / Erkan Doğan - İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı şirketlerde çalışan iki bin işçinin Kıbrıs Şehitleri Caddesinde gerçekleştirdiği protesto eyleminde konuşan DİSK Genel İş İzmir 1 Nolu Şube Engin Topal, “Konuyu başka platformlara çekmek istemiyorum. 100 binler iner bu sokağa gelin müzakere masası kuralım” dedi.

Müzakere masası devrildi!

İzmir Büyükşehire bağlı İZENERJİ, İZELMAN, İZTEK ve Egeşehir’de aylardır süren ödeme krizinde binlerce işçi iş bırakma kararı alırken, DİSK Genel-İş üyesi emekçiler, 3 aydır ödenmeyen sosyal haklar, fazla mesai ve maaş kesintileri nedeniyle iş bırakmıştı. İki bine yakın işçi Fuar Lozan Meydanı’ndan Kıbrıs Şehitleri Caddesi’ne kadar ellerinde meşalelerle yürüdü. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde toplanan işçilere seslenen DİSK Genel İş İzmir 1 No’lu Şube Başkanı Engin Topal, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile süren müzakere görüşmelerinde masanın devrildiğini söyledi.

İki gündür sokaktayız tek bir haber yok Daha önce de grev yaşadık 100 binler iner bu sokağa

“Müzakere masasında sonuç alamadık. Bunu kamuoyuna samimiyetle söylüyorum” diyen Topal, “Hiçbir arkadaşımız hiçbir şube başkanımız haksız yere sokağa inip bağırmaz. Tekrar diyorum müzakere masaları eyleme çıkıldığında masaya bir tekme vuruluyor devriliyor. İki gündür sokaktayız tek bir haber yok. ne zaman gelecek biz de sizin kadar merak ediyoruz Derhal müzakere masasını kurup, bu arkadaşlarımızın öncelikle maaşı, 30 gün çalışıp tek bir gün ücret aldığımız o maaşa dokunulmaması garantisi verilmeli. Toplu sözleşmeden kaynaklanan hakların derhal ödenmesi. Gıda kartımız, ikramiyelerimiz için bir takvim ortaya koyulup bu zor kış aylarında çalışanların ücretlerinin derhal yatırılmasını istiyoruz. Aksi takdirde cuma gününe kadar devam edecek. Başka platforma çekmek istemiyorum. Grev zamanında yaşadık. 20 binler 100 binler de iner bu sokağa. Gelin bu müzakere masasını kuralım. İadeler artık bir son verilmesini istiyoruz.” diye konuştu.

“Aile isek bu ailenin büyüğüne de var olan sorunları çözmek yakışır”

Genel-İş İzmir 9 No'lu Şube Başkanı Sedat Kenar ise şunları söyledi, “İşçilerin işe geri dönmesini talep ederken İzmir Büyükşehir Belediyesi bürokratları sekiz güvenlik görevlisi arkadaşmı şirketine iade etti. Hayatın olağan akışında yaşadığımız sorunlar olabilir. Ama gün geçtikçe bu sorunların azalması gerekirken gün geçtikçe bu sorunlar çoğalıyor. Ekmek bu, aş bu, başka bir şey değil. Benim hiçbir arkadaşım ekmeği ile aşı ile sınanmayı hak etmiyor. Bu kadar müzakereye açık olduğumuz bir noktada gerekli adımların atılmasını beklerken, bunu ümit ederken aksine maalesef sayımız artmaktadır. Dün belediye Başkanımızın söylediği gibi, İzmir Büyükşehir Belediyesi bir aileyse 350 arkadaşım da bu ailenin ferdi, görevine iade edilen sekiz arkadaşım da bu ailenin ferdi. Bu ailenin büyüğüne de var olan sorunları çözmek yakışır”