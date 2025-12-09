Son Mühür/ Emine Kulak- Atakan Başpehlivan- İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON ve kooperatiflerdeki usulsüzlük iddialarına ilişkin davanın üçüncü duruşması, bugün Aliağa Şakran Cezaevi Kampüsü içerisindeki duruşma salonunda görülüyor.

Eski İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya savunmasını yaptı.

“HAKKIMDA DELİL KARARTMA YA DA DOLANDIRICILIK BULGUSU YOK”

Savunmasında Savaş Kaya, “Harcamalara bakıyoruz onlarca şirketle yapılmış harcama var. Biz kimi dolandırmışız? İddiaya göre İzmir Büyükşehir Belediyesi’ni dolandırmışız. Şirketin sahibi harcamalardan haberim var diyor. Biz bu şartlarda kimi dolandırmışız? Bu işi kim yapıyor, yıllardır bu işi yapan alanında uzman insanlar. Ben bu insanları kandıramam. Tunç Soyer’in ardından gelen yönetim 10 Nisan’da İZBETON’da denetim başlattılar. Aradılar taradılar hiçbir şey bulamadılar. İç denetim raporu hükümsüzdür. Delil değil bu, Sayıştay diye bir canavar yaratıldı. Herkes onun peşinden gidiyor. Sayıştay İZBETON’u 5 yıl denetlemiş. Böyle bir şirkete yapılan harcamalar doğru” dedi.

“BU KADAR ZORLAMA OLMAZ”

Görev değişiminin ardından İZBETON’da başlatılan incelemelere de değinen Kaya, “Aliağa Belediyesi altın almış, bizimki en azından yeme içme gideridir. Biz bu iddianame ile tutukluyuz. Neden cezaevindeyim hala anlamıyorum. Mevcut delil durumu nedir? Hangi delil? Kirayla ilgili bir kamu zararı yok. Bu kadar zorlama olmaz, ayıptır, günahtır. Zarar olmadan nitelikli dolandırıcılık olur mu?”diye konuştu.