İzmir temsilcisi Altınordu, 2. Lig Beyaz Grup’ta oynadığı 7 maç sonunda düşme hattında yer alıyor. Takım, 3 beraberlik ve 4 yenilgi ile beklentilerin uzağında kalırken, yeni transferlerin çoğu henüz istenilen katkıyı veremedi.

Birhan Elibol tek istikrarlı isim

Kadroya katılan 7 futbolcu arasında Avustralya doğumlu stoper Birhan Elibol öne çıkıyor. 22 yaşındaki oyuncu, yeni sezon hazırlıklarında formayı kaptığı tek isim olurken, lisansının yetişmemesi nedeniyle ilk haftayı kaçırdı. Daha sonra oynanan 6 lig maçında ilk 11’de forma giyen Birhan, kırmızı-lacivertli takımın savunmadaki istikrar arayışında tek güvenilir isim olarak öne çıktı.

Diğer yeni transferler sınırlı süre aldı

Takımın diğer yeni transferleri henüz beklenen performansı sahaya yansıtamadı. 20 yaşındaki gurbetçi stoper Alper Emir Aksay, sadece bir kupa maçında görev alırken, sol kanat oyuncusu Berat Kalkan (22) kupada 45 dakika oynadı, ligde ise 13 dakikalık süre bulabildi.

Sağ bek Fırat Başkaya (19) ligde 2 maçta toplam 19 dakika, kupada ise 45 dakika sahada kalabildi. Orta saha oyuncusu Anıl Balakkız (27) kupada 90 dakika forma giyerken, ligde yalnızca 1 kez ilk 11’de sahaya çıkıp toplam 225 dakika oynadı. 10 numara Kerim Avcı (36), ligde 3 maçta sonradan oyuna girerek toplam 94 dakika görev alırken, kupada 19 dakika süre alabildi.

Santrfor Serkan Dursun (24) ise kupada 90 dakika sahada kalmasına karşın, ligde sadece bir kez ilk 11’de görev alıp toplam 147 dakika süre aldı.