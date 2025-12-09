Son Mühür / Beste Temel - İzmir’in yerel gündemi Son Mühür TV ekranlarında gelen ‘Gündem Masası’ programında değerlendirildi; gazeteciler Hasan Çölmekçi, Yağmur Daştan ve Tunç Erciyas, kentin öne çıkan başlıklarını yorumladı. Erciyas’ın moderatörlüğünde gerçekleşen programda, İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketlerinde örgütlü DİSK Genel İş Sendikası üyelerinin devam eden ‘Çıplak maaşa karşı çıplak ayak ile yürüyoruz’ eylemini yorumlayan Çölmekçi, Daştan ve Erciyas, “havuz sistemi”ni eleştirdi. Programda ayrıca ‘İZBETON Davası’ ile ilgili de çarpıcı mesajlar verildi.

‘Eylem yapmaları normal’

DİSK Genel İş Sendikası’nda örgütlü İzmir Büyükşehir Belediye işçilerinin alamadığı yan haklar ve havuz sisteminde bekletilen çalışanlar için iş bıraktığını hatırlatan Hasan Çölmekçi, “İşçilerin alamadıkları maaşları ve ödenmeyen yan hakları var. Bunun üzerine 350 kadar kişi havuz sisteminde bekletiliyor. İşçiler, bu çalışanların da işe geri dönmesini istiyor. Esas şartları benim gördüğüm kadarıyla bu. Çünkü belediye paralarını yatırmasına karşın eylemi bitirmediler. Belediyenin ilk başta yaptığı hatalar var: Burayı ihtiyaç olmamasına rağmen insanlarla doldurdu. Bu kişilere şu anda yaptıracak iş bulamıyorsun. Yeni gelen belediye başkanı verim alamadıklarını çıkartmak zorunda kalıyor. Sendika işçisini korumak zorunda. İşçi girdiği işi hakkıyla yapmasına rağmen parasını alamamaktan şikayetçi. Sonuçta kazanılmış bir hak var; eylem yapmaları normal” dedi.

“Havuz sistemi gündemden düşmüyor”

Bu dönemde işçi eylemlerinin sıklığına işaret eden Daştan da “Özellikle son dönemlerde gündemden düşmeyen havuz sistemi büyük sıkıntılara neden oluyor. İşçilerin de en büyük tepkilerinden biri bu. İşe alındılar ancak şuan evlerindeler. Ne iş veriliyor, ne maaş veriliyor ne de işten çıkarılıyorlar. Şu anda işçiler çıplak ayakla eylem düzenliyorlar ve eğer arkadaşlarımız işlerine geri dönmezse eylemlerimize devam edeceğiz diyorlar. Şu anda 300-350 kişi olduğu söyleniyor” dedi. Daştan, Türk-iş Ege Bölge Başkanı Hayrettin Çakmak’ın KESK ve DİSK’e ‘işçiler için mücadele’ çağrısı yaptığını da hatırlattı.

Şu anda belediyelerde bir ‘yönetilememezlik’ sıkıntısı olduğunu söyleyen gazeteci Hasan Çölmekçi, “Bundan önceki başkan giderayak 4 bin kişiyi işe aldı. Şimdi Karşıyaka’dan ekip getiriyorsun. Boşta kalanları buraya alıyorsun, bu şekilde belediye yönetilmez. İzmirliye yazık. Bunun sonucunda otobüsler çalışmıyor, çöpler toplanmıyor” ifadelerini kullandı.

“Soyer'e karşı güvensizlik var ya da..."

İZBETON davasının üçüncü duruşması devam ederken söz konusu süreç Son Mühür ekranlarında yorumlandı. “Bu davanın İmamoğlu davasında olduğu gibi savcılığa bildireni belediye” sözleriyle açıklamalarda bulunan Çölmekçi, “Daha önce İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin eski başkanı Aziz Kocaoğlu'nun 400 yılla yargılandığı bir dönem vardı. O zaman CHP çok destek vermişti Kocaoğlu'na, adliyenin önü Türkiye'nin dört bir yanından gelen insanlarla doluydu. Şimdi CHP bu işi sahiplenmedi. Burada ya Tunç Soyer’e karşı bir güvensizlik var ya da desteğini çekmişler gibi görüyorum. Burada düşünülecek bazı konular var… İlki, CHP’nin Tunç Soyer ile ilgili umudunu kesmiş olması. İkincisi de oradan evlerini, arsalarını veren insanlar. Ortada da gerçekten mağdurlar var” diye konuştu.