Son Mühür- Kanal D ekranlarında yayınlanan ve yapımcılığını NGM’nin üstlendiği Güller ve Günahlar dizisinin setinde kriz çıktı.

Sinema Emekçileri Sendikası (Sine-Sen), set çalışanlarının uzun süredir ücretlerini alamadıkları gerekçesiyle iş bırakma kararı aldığını duyurdu.

Set çalışanlarından “iş durdurma” kararı

Sine-Sen tarafından yapılan açıklamaya göre, dizide görev alan set işçileri, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 34. maddesi uyarınca çalışmama haklarını kullanarak “iş durdurma” kararı aldı.

Açıklamada, işçilerin yasal olarak ücretleri ödenmediği sürece iş yerinde bulunarak çalışmama hakkına sahip oldukları hatırlatıldı.

Sine-Sen: “Temel işçi haklarına aykırı davranıldı”

Sendika, yapımcı NGM’nin tutumunu sert bir dille eleştirdi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Yapımcılığını NGM'nin üstlendiği Güller ve Günahlar dizisinde çalışan set işçileri uzun süredir ücret alamıyorlar.

Bu sebeple işçilerin bir kısmı 4857 sayılı İş Kanunu’nun 34. maddesi uyarınca çalışmama hakkını kullanma kararı almıştır.”

Sine-Sen, NGM temsilcilerinin hukuka aykırı bir biçimde iş durduran çalışanları sete almadığını ve bu durumu “istifa” olarak değerlendirdiğini belirterek, bu yaklaşımın hem İş Kanunu’na hem de temel işçi haklarına aykırı olduğunu vurguladı.

“Yerlerine yeni işçi alınamaz” uyarısı

Açıklamada, 4857 sayılı İş Kanunu’nun ilgili maddesi hatırlatılarak, ücretleri ödenmeyen işçilerin çalışmama hakkını kullanmaları halinde iş akitlerinin feshedilemeyeceği, yerlerine yeni çalışan alınamayacağı ve işin başka kişilere yaptırılamayacağı ifade edildi.

Sine-Sen, “Ücretleri yasal süre içinde ödemeyen ve işçilerin haklarını ihlal eden NGM’yi derhal hukuka uygun davranmaya davet ediyoruz” çağrısında bulundu.

Sendikadan hukuki süreç hazırlığı

Sine-Sen, set emekçilerinin mağduriyetinin giderilmesi için hukuki sürecin başlatılacağını da duyurdu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “İşçilerin mağduriyetlerinin giderilmesi için hukuki süreç başlatmak üzere hazırlık içindeyiz. Tüm bu süreçte çalışanların yanında olacağımızı kamuoyuna saygıyla bildiririz.”

NGM’den henüz resmi açıklama gelmedi

Krizle ilgili NGM’den resmi bir açıklama yapılmadı. Kanal D’nin yeni sezon projeleri arasında yer alan Güller ve Günahlar dizisinin setinde yaşanan bu gelişmenin, çekim takvimini ve yayın planını nasıl etkileyeceği ise merak konusu oldu.