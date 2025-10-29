Son Mühür - Arabesk müziğin güçlü ismi Güllü’nün ölümüne dair ortaya atılan iddialar gündemde tartışılmaya devam ediyor. Sanatçının menajeri Ferdi Aydın, yaptığı açıklamada, “Güllü’yü öz kızı Tuğyan Ülkem Gülter öldürdü” iddiasında bulunarak dikkatleri tekrar bu gizemli olaya çekti. Aydın’ın savcılığa sunduğu WhatsApp mesajları, soruşturmayı yeni bir boyuta taşıdı. Mesajların Güllü’nün kızı tarafından gönderildiğini öne süren Aydın, “Gerçekler er ya da geç ortaya çıkacak” ifadelerini kullandı.

İfadesi alındı

Sabah gazetesinin haberine göre, Aydın’ın iddiaları üzerine Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayı başlattı. Savcılık, Tuğyan Ülkem Gülter’i ifade vermesi için çağırdı. Gülter, savcılıkta yaptığı açıklamada, “Gösterilen mesajlar bana ait, kabul ediyorum ama ben bu mesajları ara ara annemle kavga ettiğim zamanlarda yazıyordum. Annemi öldürmedim” diyerek suçlamaları reddetti. Gülter’in verdiği bu ifade, soruşturmanın seyrini doğrudan etkileyebilir.

İtiraf etti

Güllü’nün kızı, savcılıkta verdiği ifadede WhatsApp mesajlarının kendisine ait olduğunu kabul ederek önemli bir açıklamada bulundu. Ancak Gülter, mesajların yanlış yorumlanmaması gerektiğini belirterek, “Gösterilen mesajlar bana ait. Annemle zaman zaman tartışmalarımız olurdu, o mesajlar o dönemlerde yazılmıştı.” dedi. Bu ifadeler doğrultusunda savcılık, olayın tüm yönlerini ortaya çıkarmak için telefon kayıtları, mesaj geçmişi ve adli raporları incelemeye aldı. Ünlü sanatçının patronu Ferdi Aydın ise, Güllü’nün ölümünün ardından “Güllü’yü öz kızı öldürdü” iddiasını gündeme taşımış ve elindeki WhatsApp yazışmalarını delil olarak savcılığa sunmuştu.