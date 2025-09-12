Son Mühür - Manisa Büyükşehir Belediyesi trafik zabıtası ekipleri, sevgi yolları ve parklarda motosiklet ve elektrikli bisiklet kullanımına yönelik denetimler gerçekleştirdi. Yayaların güvenliğini riske atan sürücülere cezai işlem uygulanırken, denetimlerin süreceği bildirildi.

Sevgi yollarında kontroller sıklaştı

Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı’na bağlı trafik zabıtası ekipleri, yaya yolları ve parklarda motorlu araç kullanımını engellemek amacıyla denetim yaptı. Özellikle çocuklar, yaşlılar ve engelli bireylerin güvenliğini tehdit eden sürücülere cezai işlem uygulandı.

“Bu alanlar yalnızca yayalara ait”

Denetimlerde sürücülere, sevgi yolları ve parklarda motorlu araç kullanımının hem can güvenliğini tehlikeye attığı hem de bu alanların amacına aykırı olduğunu hatırlatan uyarılarda bulunuldu. Trafik zabıtası ekipleri, yayaların önceliğini korumak için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.

“Denetimlerimiz devam edecek”

Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Trafik Zabıta Personeli Fevzi Dükar, Başkan Besim Dutlulu’nuntalimatları doğrultusunda denetimlerin sıklaştırıldığını ifade ederek, “Yayalarımızın haklarını ihlal eden motosiklet sürücülerine cezai işlem uygulanmaktadır. Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleriyle ortak çalışmalarımız devam ediyor” dedi.