Türkiye’nin önde gelen sanayi ve tarım kentlerinden Manisa, 2025’in ilk 8 ayında gerçekleştirdiği ihracatla dikkat çekti. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, kentten yapılan 3 milyar 362 milyon dolarlık ihracatın 2 milyar 685 milyon dolarlık bölümü sanayi sektörlerinden sağlandı. Bu rakam, 74 ilin toplam ihracatını geride bıraktı.

Sanayi ihracatında gerileme

Sanayi ihracatında geçen yıla göre düşüş yaşandı. 2024 yılının ilk 8 ayında 2 milyar 755 milyon dolar olan sanayi ihracatı, 2025’in aynı döneminde 2 milyar 685 milyon dolara geriledi.

2024 Ağustos: 376 milyon dolar

2025 Ağustos: 348,6 milyon dolar

TİM verilerine, savunma sanayi ve havacılık sektörlerinin dahil edilmediği belirtildi.

Elektrik-elektronik sektörü öne çıktı

Manisa’da sanayi ihracatının lokomotifini elektrik-elektronik sektörü oluşturdu. Bu alandaki ihracat, yılın ilk 8 ayında 1 milyar 177 milyon dolara ulaştı.

Tek başına 65 ilin toplam ihracatını geride bırakan elektrik-elektronik sektörü, Manisa’nın dış ticaretinde stratejik bir rol üstlendi.