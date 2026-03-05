Manisa Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma hizmetinden yararlanan vatandaşlar için yeni bir ücret düzenlemesini hayata geçirdi. Buna göre, kredi kartı ile yapılan binişlerde ücret 36 TL’den 33 TL’ye düşürüldü.

Dijital yüklemelerde indirim

Belediye, toplu taşıma kartlarına internet üzerinden yapılan yüklemelerde de indirim uygulayarak dijital işlemleri teşvik ediyor. Yeni sistemle birlikte hem günlük ulaşımda hem de online yüklemelerde vatandaşların ödeyeceği tutar azaltılmış oldu.

Belediye kaynaklarının etkin kullanılması

Manisa Büyükşehir Belediyesi, dijitalleşme ve yerli altyapı yatırımları doğrultusunda hizmet süreçlerini sadeleştirmeye ve maliyetleri düşürmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Yeni Ücret Toplama Sistemi, belediye kaynaklarının daha etkin kullanılmasını sağlarken, vatandaşların uygun koşullarda ulaşım hizmeti almasını hedefliyor.