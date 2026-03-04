Son Mühür- Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, mülkiyeti Elektrik Üretim A.Ş.’ye (EÜAŞ) ait Manisa’nın Soma ilçesindeki Soma A Termik Santrali’nin özelleştirilmesi amacıyla yeniden ihale süreci başlattı.

Daha önce gerçekleştirilen ihalede sunulan tekliflerin uygun bulunmaması üzerine süreç tekrar gündeme alındı.

Santral ve taşınmazlar birlikte satılacak

Özelleştirme programında yer alan tesis, Manisa’nın Soma ilçesi İstasyon Mahallesi’nde bulunan 11 ada 49, 52 ve 54 parsellerde kayıtlı toplam 91 bin 399 metrekarelik alanı kapsıyor. Söz konusu taşınmazlar ile üzerindeki tüm yapı ve tesisler, bir bütün halinde özelleştirilecek. Bu kapsamda santral sahası, arazi varlıkları ve mevcut yapılar tek paket olarak yatırımcılara sunulacak.

Süreç nasıl işleyecek?

İhalede teklifler kapalı zarf yöntemiyle alınacak. Değerlendirme aşamasında ise pazarlık usulü uygulanacak. Pazarlık görüşmelerinin ardından sürece devam eden isteklilerin katılımıyla açık artırma yapılacak ve ihale sonuçlandırılacak.

Daha önce iki teklif gelmişti

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Soma A Termik Santrali için daha önce de ihaleye çıkmış, ancak iki istekli tarafından sunulan teklifler uygun bulunmamıştı.