Evde yaşanan bağlantı kopmaları ve hız düşüşleri, çoğu kullanıcı tarafından internet paketine ya da servis sağlayıcıya bağlanıyor. Ancak uzman değerlendirmelerine göre Wi-Fi performansını asıl etkileyen faktörlerin başında, modemin ev içinde yanlış konumlandırılması ve çevresel etkenler geliyor.

Modemin yerde durması sinyal kaybına yol açıyor

Yönlendiricilerin sinyalleri yalnızca ileriye değil, aşağı ve yanlara doğru da yaydığı biliniyor. Modemin zemine yerleştirilmesi durumunda, sinyalin büyük bir kısmı yere çarparak etkisini kaybediyor. Bu nedenle modemin yerden yüksek, raf ya da masa gibi noktalara konumlandırılması öneriliyor.

Kalın duvarlar Wi-Fi dalgalarını hapsediyor

Modemin evin köşe noktalarına ya da kalın beton ve tuğla duvarların yakınına yerleştirilmesi, sinyalin yayılmasını ciddi biçimde kısıtlıyor. Beton ve tuğla gibi yapı malzemeleri Wi-Fi dalgalarını yüksek oranda emerek bağlantının zayıflamasına neden oluyor. Açık alanlar ve evin merkezi noktaları bu nedenle önem taşıyor.

Elektronik cihazlar sinyalle çarpışıyor

Televizyon, akıllı hoparlör ve benzeri elektronik cihazlar elektromanyetik dalga yayarak Wi-Fi sinyalleriyle etkileşime giriyor. Modemin bu cihazların hemen arkasına ya da yanına yerleştirilmesi bağlantı kalitesini düşürebiliyor.

Mikrodalga ve metal yüzeyler bağlantıyı bozuyor

Wi-Fi sinyalleriyle aynı frekans bandını kullanan mikrodalga fırınlar, çalıştıkları anda internet performansını olumsuz etkileyebiliyor. Ayrıca aynalar ve metal yüzeyler sinyali geri yansıtarak ev içinde “ölü bölgeler” oluşmasına yol açıyor.

Kullanılmayan cihazlar interneti sessizce tüketiyor

Evde kullanılmayan telefonlar, tabletler veya misafir cihazları, ekranları kapalı olsa bile internet bağlantısını arka planda kullanmaya devam edebiliyor. Bu durum bant genişliğini daraltarak aktif kullanıcıların bağlantı kalitesini düşürüyor.

Modemi gizlemek sinyali de gizliyor

Estetik kaygılarla modemlerin dolap içine, televizyon ünitesi arkasına ya da kapalı alanlara yerleştirilmesi, Wi-Fi sinyalinin yayılımını ciddi ölçüde sınırlıyor. Modemin ne kadar açıkta ve görünür bir noktada bulunduğu, bağlantı hızını doğrudan etkiliyor.