Yeni yılla birlikte artan kar yağışları ve dondurucu soğuklar, özellikle sabah ve akşam saatlerinde kaldırımları cam gibi kaygan bir hale getiriyor. Bu durum, dışarı çıkan vatandaşlar için adeta dengede kalma mücadelesine dönüşüyor.

Ayakkabı tabanındaki kayganlığın nedeni çoğu zaman fark edilmiyor

Çoğu kişinin bilmediği bir detay ise ayakkabı tabanlarının zamanla fabrikasyon pürüzsüzlüğünü koruması ve yüzeyde biriken kir tabakasının kayganlığı artırması. Bu durum, buz ve sıkışmış kar üzerinde tutunmayı zorlaştırıyor.

Yüzde 9 asit oranına sahip sirke fark yaratıyor

Uzmanların dikkat çektiği yöntemde, beyaz üzüm ya da elma sirkesi kullanılıyor. Yüzde 9 asit oranına sahip standart sofra sirkesi, ayakkabı tabanının dokusunu mikroskobik düzeyde etkileyerek kayganlığa neden olan tabakayı nazikçe temizliyor. Bu sayede taban, zeminle daha güçlü temas kurabiliyor.

Uygulama yalnızca birkaç dakika sürüyor

Yöntemin uygulanışı oldukça basit. Bir parça pamuğa ya da makyaj temizleme pedine 2-3 damla sirke damlatılıyor. Ayakkabı tabanının temiz ve kuru olduğundan emin olunduktan sonra, özellikle topuk ve burun kısımlarına odaklanarak taban siliniyor. İşlem sonrası ayakkabının 2-3 dakika kuruması yeterli oluyor.

Haftada bir kez yapılması yeterli görülüyor

Sirke uygulanan ayakkabı tabanı yapışkan bir his oluşturmuyor ve iç mekanlarda iz bırakmıyor. Ancak dışarı çıkıldığında adımların daha stabil ve kontrollü olduğu fark ediliyor. Uzmanlar, her gün uygulamaya gerek olmadığını, kullanım yoğunluğuna göre 7 ila 10 günde bir tekrarlanmasının yeterli olduğunu belirtiyor.

Farklı kimyasallara karşı uyarı yapılıyor

Bu yöntem için yalnızca yüzde 9 asitlik oranına sahip beyaz ya da sofra sirkesinin kullanılması gerektiği vurgulanıyor. Daha yoğun asitler veya farklı kimyasalların ayakkabı tabanına zarar verebileceği ifade ediliyor.

Basit ama etkili önlem dikkat çekiyor

Kış aylarında düşme riskini azaltmak isteyenler için mutfakta bulunan basit bir malzemeyle uygulanan bu yöntem, pratikliği ve erişilebilirliğiyle öne çıkıyor. Soğuk ve buzlu günlerde güvenli yürüyüş için küçük bir önlem, büyük bir fark yaratabiliyor.